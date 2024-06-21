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Зеленський призначив нових послів у Чехії та Іраку — чим вони відомі

21 червня 2024 23:35
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Інна Буряк
редактор
Василь Зварич та Іван Довганич стали послами в Чехії та Іраку — укази Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський звільнив Василя Зварича з посади українського посла в Польщі. Також український лідер призначив посла в Іраку, ним став Іван Довганич. 

Про це свідчать укази №366/2024, №367/2024 та №368/2024 на сайті Президента України у п'ятницю, 21 червня.

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Згідно з указами, колишній посол України в Польщі Василь Зварич обійняв посаду посла в Чехії. Також Зеленський призначив українським представником в Іраку Івана Довганича.

Зеленський призначив нових послів в Чехії та Іраку
Скриншот указів Президента України Володимира Зеленського

Що відомо про Василя Зварича

Василь Зварич став послом України в Польщі в лютому 2022 року. Раніше він також був директором другого територіального департаменту МЗС України та обіймав посаду заступника директора Департаменту інформаційної політики МЗС.

Посол України в Чехії Василь Зварич
Посол України в Чехії Василь Зварич. Фото: PAP / Radek Pietruszka

Хто такий Іван Довганич

Іван Довганич — український дипломат з багатим досвідом на міжнародній арені. Так, раніше він обіймав посаду Тимчасового повіреного у справах України в Іраку, був послом України у В'єтнамі та виконував обов'язки представника України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом.

З 2010 року Іван Довганич очолив Департамент міжнародного співробітництва Федерації роботодавців України, а також став членом Правління Товариства "Україна-В'єтнам".

Крім того, він відомий як автор серії книг під псевдонімом Дід Свирид.

Нагадаємо, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний завершує підготовку до початку дипломатичної роботи у Великій Британії, де він буде виконувати обов'язки посла України.

Також ми писали, що Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони. Ним став Олексій Морозов

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