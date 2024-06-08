Залужний розпочне роботу у Великій Британії

Валерій Залужний. Фото ілюстративне: RFI

Ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний майже завершив підготовку до початку дипломатичної роботи у Великій Британії. В цій країні він буде виконувати обов'язки посла.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Укрінформу у суботу, 8 квітня.

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Очільник МЗС зазначив, що процес підготовки новопризначеного посла до виконання його обов'язків вже на фінішній прямій.

"Нагадую, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами. Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", — наголосив Кулеба.

Раніше ми писали, що Надзвичайний та Повноважний посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з призначенням на посаду посла України в Сполученому Королівстві.

Гарріс побажав колишньому головнокомандувачу ЗСУ успіхів у роботі на максимальні товариські відносини між Києвом та Лондоном.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з військової служби через стан здоров'я та призначив його на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України у Великій Британії.