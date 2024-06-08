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Залужный скоро приступит к дипломатической работе в Великобритании, — Кулеба

8 июня 2024 13:45
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Залужный начнет работу в Великобритании
Валерий Залужный. Фото иллюстративное: RFI
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный почти завершил подготовку к началу дипломатической работы в Великобритании. В этой стране он будет исполнять обязанности посла.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу в субботу, 8 апреля.

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Глава МИД отметил, что процесс подготовки новоназначенного посла к исполнению его обязанностей уже на финишной прямой.

"Напоминаю, что всех послов оценивают одинаково: по результатам. Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве, прежде всего, успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства", — подчеркнул Кулеба.

Ранее мы писали, что Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис приветствовал экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с назначением на должность посла Украины в Соединенном Королевстве.

Гаррис пожелал бывшему главнокомандующему ВСУ успехов в работе на максимально товарищеские отношения между Киевом и Лондоном.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с военной службы из-за состояния здоровья и назначил его на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Великобритании .

Украина
МИД
Великобритания
Дмитрий Кулеба
Валерий Залужный
посол

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