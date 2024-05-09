Посол Великої Британії в Україні привітав Залужного з призначенням на посаду
Надзвичайний та Повноважний посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з призначенням на посаду посла України в Сполученому Королівстві. Він побажав йому успіхів у роботі на максимальні товариські відносини між Києвом та Лондоном.
Про це він написав у Twiiter.
Посол Великої Британії привітав Залужного
Дипломат побажав Залужному міцного здоров'я та плідної роботи на поглиблення відносин між Україною та Туманним Альбіоном.
"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу та просуванням вперед нашого 100-річного партнерства", — написав у Twiiter Гарріс.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з військової служби через стан здоров'я та призначив його на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України у Великій Британії.
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