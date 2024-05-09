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Посол Великої Британії в Україні привітав Залужного з призначенням на посаду

9 травня 2024 19:37
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Ілля Рябінін
редактор
Посол Великої Британії в Україні привітав Залужного з призначенням на посаду
Валерій Залужний та Мартін Гарріс. Фото: Twiiter Мартіна Гарріса
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Надзвичайний та Повноважний посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з призначенням на посаду посла України в Сполученому Королівстві. Він побажав йому успіхів у роботі на максимальні товариські відносини між Києвом та Лондоном.

Про це він написав у Twiiter.

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Дипломат побажав Залужному міцного здоров'я та плідної роботи на поглиблення відносин між Україною та Туманним Альбіоном.

"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу та просуванням вперед нашого 100-річного партнерства", — написав у Twiiter Гарріс.

залужний посол у лондоні
Скриншот допису Гарріса

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з військової служби через стан здоров'я та призначив його на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України у Великій Британії

Київ
посол
Україна
Валерій Залужний
Лондон
Велика Британія
дипломатія

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