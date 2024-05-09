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Посол Великобритании в Украине поздравил Залужного с назначением на должность

9 мая 2024 19:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Посол Великобритании в Украине поздравил Залужного с назначением на должность
Валерий Залужный и Мартин Харрис. Фото: Twiiter Мартина Гарриса
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Мартин Харрис приветствовал экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с назначением на должность посла Украины в Соединенном Королевстве. Он пожелал ему удачи в работе на максимальные товарищеские отношения между Киевом и Лондоном.

Об этом он написал в Twiiter.

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Дипломат пожелал Залужному крепкого здоровья и плодотворной работы по углублению отношений между Украиной и Туманным Альбионом.

"Я с нетерпением жду совместной работы по укреплению нашего незыблемого альянса и продвижению вперед нашего 100-летнего партнерства", — написал в Twiiter Харрис.

залужный посол в Лондоне
Скриншот сообщения Харриса

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья и назначил его на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Великобритании.

Киев
посол
Украина
Валерий Залужный
Лондон
Великобритания
дипломатия

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