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Зеленский назначил новых послов в Чехии и Ираке — чем они известны

21 июня 2024 23:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Василий Зварыч и Иван Довганыч стали послами в Чехии и Ираке — указы Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Зварыча с должности украинского посла в Польше. Также украинский лидер назначил посла в Ираке, им стал Иван Довганыч.

Об этом свидетельствуют указы №366/2024, №367/2024 и №368/2024 на сайте Президента Украины в пятницу, 21 июня.

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Кто стал новыми послами в Чехии и Ираке

Согласно указам, бывший посол Украины в Польше Василий Зварыч занял должность посла в Чехии. Также Зеленский назначил украинским представителем в Ираке Ивана Довганыча.

Зеленский назначил новых послов в Чехии и Ираке
Скриншот указов Президента Украины Владимира Зеленского

Что известно о Василии Зварыче

Василий Зварыч стал послом Украины в Польше в феврале 2022 года. Ранее он также являлся директором второго территориального департамента МИД Украины и занимал должность заместителя директора Департамента информационной политики МИД.

Посол Украины в Чехии Василий Зварыч
Посол Украины в Чехии Василий Зварыч. Фото: PAP / Radek Pietruszka

Кто такой Иван Довганыч

Иван Довганыч — украинский дипломат с богатым опытом на международной арене. Ранее он занимал должность Временного поверенного в делах Украины в Ираке, был послом Украины во Вьетнаме и исполнял обязанности представителя Украины в Королевстве Камбоджа по совместительству.

С 2010 Иван Довганыч возглавил Департамент международного сотрудничества Федерации работодателей Украины, а также стал членом Правления Общества "Украина-Вьетнам".

Кроме того, он известен как автор серии книг под псевдонимом Дед Свирид.

Напомним, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный завершает подготовку к началу дипломатической работы в Великобритании, где он будет исполнять обязанности посла Украины.

Также мы писали, что Зеленский назначил нового начальника управления государственной охраны. Им стал Алексей Морозов.

Владимир Зеленский
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