В ЄС ухвалили використання активів РФ — що купуватимуть

Глава Євродипломатії Жозеп Боррель у Люксембурзі. Фото: агенція Reuters

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу офіційно схвалили план щодо використання прибутків від заморожених російських активів, які отримає Україна. Вони будуть використані на закупівлю пріоритетних потреб Києва.

Про це повідомила агенція Reuters у понеділок, 24 червня.

Читайте також:

Куди підуть гроші від активів РФ

Як повідомляється, перший транш надходжень у розмірі 1,4 млрд євро надійде наступного тижня. Але Угорщина, за словами, міністра закордонних справ країни Петера Сійярто, досі виступає проти цього плану й оскаржуватиме це рішення в судовому порядку.

"Такого безсоромного порушення загальноєвропейських правил раніше не було. Вочевидь, наші колеги в Брюсселі, наша юридична команда ЄС вивчать можливість законного способу, аби не допустити лиха на всю Європу", — сказав Сійярто.

Прибутки спрямовуватимуться через країни-члени ЄС, які діятимуть як "виконавчі агенти" — закуповуватимуть на ці гроші продукцію, яку Україна внесла до списку пріоритетних.

Перший транш буде передано Німеччиною, Чехією та Данією. Очікується, що за наступний транш відповідатимуть Італія, Латвія, Румунія та Швеція.

Нагадаємо, раніше країни G7 домовилися надати Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених активів Росії.

Також ми повідомляли, що Євросоюз хоче значно розширити кредитування України під заставу власного бюджету, щоб Київ зміг отримати багатомільярдну позику.