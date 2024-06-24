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В ЄС офіційно схвалили план щодо прибутків заморожених активів РФ — куди підуть гроші

24 червня 2024 19:07
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Ілля Рябінін
редактор
В ЄС ухвалили використання активів РФ — що купуватимуть
Глава Євродипломатії Жозеп Боррель у Люксембурзі. Фото: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу офіційно схвалили план щодо використання прибутків від заморожених російських активів, які отримає Україна. Вони будуть використані на закупівлю пріоритетних потреб Києва.

Про це повідомила агенція Reuters у понеділок, 24 червня.

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Як повідомляється, перший транш надходжень у розмірі 1,4 млрд євро надійде наступного тижня. Але Угорщина, за словами, міністра закордонних справ країни Петера Сійярто, досі виступає проти цього плану й оскаржуватиме це рішення в судовому порядку.

"Такого безсоромного порушення загальноєвропейських правил раніше не було. Вочевидь, наші колеги в Брюсселі, наша юридична команда ЄС вивчать можливість законного способу, аби не допустити лиха на всю Європу", — сказав Сійярто.

Прибутки спрямовуватимуться через країни-члени ЄС, які діятимуть як "виконавчі агенти" — закуповуватимуть на ці гроші продукцію, яку Україна внесла до списку пріоритетних.

Перший транш буде передано Німеччиною, Чехією та Данією. Очікується, що за наступний транш відповідатимуть Італія, Латвія, Румунія та Швеція.

Нагадаємо, раніше  країни G7 домовилися надати Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених активів Росії. 

Також ми повідомляли, що Євросоюз хоче значно розширити кредитування України під заставу власного бюджету, щоб Київ зміг отримати багатомільярдну позику.

Європейський союз
Угорщина
гроші
Україна
Європа
активи
Росія

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