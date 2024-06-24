В ЕС приняли использование активов РФ — что будут покупать

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель в Люксембурге. Фото: агентство Reuters

Министры иностранных дел стран Евросоюза официально одобрили план по использованию доходов от замороженных российских активов, которые получит Украина. Они будут использованы для закупок приоритетных потребностей Киева.

Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 24 июня.

Читайте также:

Куда уйдут деньги от активов РФ

Как сообщается, первый транш поступлений в размере 1,4 млрд евро поступит на следующей неделе. Но Венгрия, по словам, министра иностранных дел страны, Петера Сийярто, до сих пор выступает против этого плана и будет оспаривать это решение в судебном порядке.

"Такого беззастенчивого нарушения общеевропейских правил раньше не было. Очевидно, наши коллеги в Брюсселе, наша юридическая команда ЕС изучат возможность законного способа, чтобы не допустить бед на всю Европу", — сказал Сийярто.

Прибыли будут направляться через страны-члены ЕС, которые будут действовать как "исполнительные агенты" — будут закупать на эти деньги продукцию, которую Украина внесла в приоритетный список.

Первый транш будет передан Германией, Чехией и Данией. Ожидается, что за следующий транш будут отвечать Италия, Латвия, Румыния и Швеция.

Напомним, ранее страны G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов России.

Также мы сообщали, что Евросоюз хочет значительно расширить кредитование Украины под залог собственного бюджета, чтобы Киев смог получить многомиллиардный заем.