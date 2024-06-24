Україна у червні отримає першу частину заморожених активів РФ — Боррель

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Фото: euneighbourseast.eu

Україна отримає перший транш доходів від заморожених російських активів наступного тижня, а згодом і другий. Наразі мова йде про 2,5 млрд євро.

Про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у понеділок, 24 червня.

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За словами Борреля, під час засідання Ради закордонних справ ЄС українське питання було у пріоритеті. Зокрема, мова йшла про передачу заморожених активів РФ.

"У нас є доходи від заморожених активів, і ми повинні шукати спосіб, як їх використовувати, уникаючи будь-якого блокування. У нас є процес для того, щоб це працювало швидко. Перший транш грошей надійде наступного тижня, у липні. Другий прийде через кілька місяців. Ці гроші не зупинити", — сказав Боррель.

Додамо, що річний обсяг прибутків від російських заморожених активів оцінюється в 5 млрд євро.

Раніше країни "Великої сімки" домовилися надати Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених активів Росії.

Також ми писали, що Європейський Союз хоче значно розширити кредитування України під заставу власного бюджету. Київ таким чином зможе отримати багатомільярдну позику.