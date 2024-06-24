Украина в июне получит первую часть замороженных активов РФ — Боррель

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Фото: euneighbourseast.eu

Украина получит первый транш доходов от замороженных российских активов на следующей неделе, а затем и второй. В настоящее время речь идет о 2,5 млрд евро.

Об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 24 июня.

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По словам Борреля, во время заседания Совета иностранных дел ЕС украинский вопрос был в приоритете. В частности, речь шла о передаче замороженных активов РФ.

"У нас есть доходы от замороженных активов, и мы должны искать способ, как их использовать, избегая любой блокировки. У нас есть процесс для того, чтобы это работало быстро. Первый транш денег поступит на следующей неделе, в июле. Второй придет через несколько месяцев", — сказал Боррель.

Добавим, что годовой объем доходов от замороженных российских активов в ЄС оценивается в 5 млрд евро.

Ранее страны "Большой семерки" договорились выделить Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов России.

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