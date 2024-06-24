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Боррель сообщил, когда Украине передадут доходы от замороженных активов РФ

24 июня 2024 16:30
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Украина в июне получит первую часть замороженных активов РФ — Боррель
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Фото: euneighbourseast.eu
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Украина получит первый транш доходов от замороженных российских активов на следующей неделе, а затем и второй. В настоящее время речь идет о 2,5 млрд евро.

Об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 24 июня.

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По словам Борреля, во время заседания Совета иностранных дел ЕС украинский вопрос был в приоритете. В частности, речь шла о передаче замороженных активов РФ.

"У нас есть доходы от замороженных активов, и мы должны искать способ, как их использовать, избегая любой блокировки. У нас есть процесс для того, чтобы это работало быстро. Первый транш денег поступит на следующей неделе, в июле. Второй придет через несколько месяцев", — сказал Боррель.

Добавим, что годовой объем доходов от замороженных российских активов в ЄС оценивается в 5 млрд евро.

Ранее страны "Большой семерки" договорились выделить Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов России.

Мы также писали, что Европейский Союз хочет значительно расширить кредитование Украины под залог собственного бюджета. Киев таким образом сможет получить многомиллиардный заем.

Европейский союз
деньги
активы
Жозеп Боррель
ЕС
война в Украине
війна
Россия

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