На Таймс-сквер у Нью-Йорку закликають передати Україні заморожені активи Росії

Таймс-сквер у Нью-Йорку. Фото: showcase.com

На Таймс-сквер у Нью-Йорку транслюють оголошення із закликом конфіскувати заморожені активи РФ на користь України. Оголошення запущене Міжнародним центром за українську перемогу в межах кампанії #MakeRussiaPay.

Про це повідомляє Euromaidan Press у соцмережі X у п’ятницю, 14 червня.

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New York, Times Square, today: "Frozen assets are just frozen decisions. Freezing is not enough. Make them pay"



The ad calls to confiscate the full $300 bn of frozen assets, not only the $50 bn loan from the proceeds as agreed by the G7 today.



"Confiscation of the full body… pic.twitter.com/FP9ygajdvw — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 13, 2024

Про які суми активів йдеться

Активісти закликають конфіскувати всі заморожені активи Росії на суму 300 млрд доларів, а не видавати Україні позику в розмірі 50 млрд доларів, як це узгодили на саміті G7.

"Заморожені активи — це лише заморожені рішення. Заморожування недостатньо. Змусьте їх заплатити", — заявляють активісти.

В організації наголосили, що конфіскація всіх активів центрального банку Росії — єдиний спосіб встановити стійкий мир і запобігти новим злочинам проти людяності.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" домовилися надати Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених активів Росії.

Раніше ми писали, що міністри фінансів країн "Великої сімки" викладуть план з використання прибутків із заморожених російських активів для допомоги Україні на зустрічі в Італії. Однак самі активи лишаться неторканими.

Також Президент України Володимир Зеленський заявляв, що цього року країна може отримати гроші від прибутків від заморожених російських активів. Йдеться про суму 1 млрд 700 млн євро.