На Таймс-сквер в Нью-Йорке призывают передать Украине замороженные активы России

Таймс-сквер в Нью-Йорке. Фото: showcase.com

На Таймс-сквер в Нью-Йорке транслируют объявление с призывом конфисковать замороженные активы РФ в пользу Украины. Объявление запущено Международным центром за украинскую победу в рамках кампании #MakeRussiaPay.

Об этом сообщает Euromaidan Press в соцсети X в пятницу, 14 июня.

Читайте также:

New York, Times Square, в настоящее время: "Frozen assets are just frozen decisiones. Freezing is not enough. Make them pay"



Ad calls to confiscate full $300 bn of frozen assets, не только $50 bn loan from the processes agreed by the G7 today.



"Сконфигурирование целого тела… pic.twitter.com/FP9ygajdvw — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) Июнь 13, 2024

О каких суммах активов идет речь

Активисты призывают конфисковать все замороженные активы России на сумму 300 млрд долларов, а не выдавать Украине ссуду в размере 50 млрд долларов, как это согласовали на саммите G7.

"Замороженные активы — это только замороженные решения. Замораживания недостаточно. Заставьте их заплатить", — заявляют активисты.

В организации подчеркнули, что конфискация всех активов центрального банка России — единственный способ установить устойчивый мир и предотвратить новые преступления против человечности.

Напомним, страны "Большой семерки" договорились выделить Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов России.

Ранее мы писали, что министры финансов стран "Большой семерки" изложат план по использованию доходов из замороженных российских активов для помощи Украине на встрече в Италии. Однако сами активы останутся нетронутыми.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в текущем году страна может получить деньги от доходов от замороженных российских активов. Речь идет о сумме 1 млрд 700 млн евро.