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На Таймс-сквер в Нью-Йорке транслируют объявление с призывом конфисковать активы России

14 июня 2024 16:10
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
На Таймс-сквер в Нью-Йорке призывают передать Украине замороженные активы России
Таймс-сквер в Нью-Йорке. Фото: showcase.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

На Таймс-сквер в Нью-Йорке транслируют объявление с призывом конфисковать замороженные активы РФ в пользу Украины. Объявление запущено Международным центром за украинскую победу в рамках кампании #MakeRussiaPay.

Об этом сообщает Euromaidan Press в соцсети X в пятницу, 14 июня.

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О каких суммах активов идет речь

Активисты призывают конфисковать все замороженные активы России на сумму 300 млрд долларов, а не выдавать Украине ссуду в размере 50 млрд долларов, как это согласовали на саммите G7.

"Замороженные активы — это только замороженные решения. Замораживания недостаточно. Заставьте их заплатить", — заявляют активисты.

В организации подчеркнули, что конфискация всех активов центрального банка России — единственный способ установить устойчивый мир и предотвратить новые преступления против человечности.

Напомним, страны "Большой семерки" договорились выделить Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов России.

Ранее мы писали, что министры финансов стран "Большой семерки" изложат план по использованию доходов из замороженных российских активов для помощи Украине на встрече в Италии. Однако сами активы останутся нетронутыми.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в текущем году страна может получить деньги от доходов от замороженных российских активов. Речь идет о сумме 1 млрд 700 млн евро.

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