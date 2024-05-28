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Зеленський назвав суму, яку може отримати Україна від заморожених активів РФ цього року

28 травня 2024 16:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський відповів, скільки грошей отримає Україна від заморожених російських активів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Maksym Muzychenko-Kishka
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року країна може отримати гроші від прибутків від заморожених російських активів. Йдеться про суму 1 мільярд 700 мільйонів євро.

Про це український лідер заявив у Брюсселі під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо у вівторок, 28 травня, передає "Укрінформ".

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"Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів. Також є рішення для відбудови — Бельгія виділятиме кошти для відбудови Чернігівщини. Також працюємо над тим, щоб в Україні відкрився офіс Бельгійського державного агентства з питань розвитку", — наголосив Зеленський.

За його словами, підписана сьогодні двостороння Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки передбачає військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року.

"Їх буде спрямовано на цілком конкретний захист життя людей від російського терору. Так само на зміцнення безпеки наших народів буде направлена і наша співпраця у розвитку оборонної промисловості, і це теж зафіксовано в угоді", — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна також буде дуже вдячна, якщо європейські партнери приймуть новий санкційний пакет проти російської агресії.

Нагадаємо, міністри фінансів країн "Великої сімки" викладуть план з використання прибутків із заморожених російських активів для допомоги Україні на зустрічі в Італії. Однак самі активи лишаться неторканими.

Також уряд Франції підтримав пропозицію США використовувати доходи від заморожених російських активів. Їх спрямовуватимуть на користь Україні.

Володимир Зеленський
росія
гроші
Україна
Бельгія
активи
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