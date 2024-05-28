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Зеленский назвал сумму, которую может получить Украина от замороженных активов РФ в этом году

28 мая 2024 16:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский ответил, сколько денег получит Украина от замороженных российских активов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Maksym Muzychenko-Kishka
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году страна может получить деньги от доходов от замороженных российских активов. Речь идет о сумме 1 миллиард 700 миллионов евро.

Об этом украинский лидер заявил в Брюсселе во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо во вторник, 28 мая, передает "Укринформ".

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"Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина может получить 1 миллиард 700 миллионов евро от доходов от замороженных российских активов. Также есть решение для восстановления — Бельгия будет выделять средства для восстановления Черниговщины. Также работаем над тем, чтобы в Украине открылся офис Бельгийского государственного агентства по вопросам развития", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, подписанное сегодня двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки предусматривает военную помощь не менее 977 млн евро в этом году.

"Они будут направлены на вполне конкретную защиту жизни людей от российского террора. Так же на укрепление безопасности наших народов будет направлено и наше сотрудничество в развитии оборонной промышленности, и это тоже зафиксировано в соглашении", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина также будет очень благодарна, если европейские партнеры примут новый санкционный пакет против российской агрессии.

Напомним, министры финансов стран "Большой семерки" изложат план по использованию доходов из замороженных российских активов для помощи Украине на встрече в Италии. Однако сами активы останутся нетронутыми.

Также правительство Франции поддержало предложение США использовать доходы от замороженных российских активов. Их будут направлять в пользу Украины.

Владимир Зеленский
россия
деньги
Украина
Бельгия
активы
президент

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