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Німеччина висловила готовність використовувати доходи від активів РФ на користь України, — Reuters

23 травня 2024 09:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Німеччина готова використовувати доходи від заморожених активів РФ на користь України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: TT News Agency/Samuel Steen via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Німеччині заявили, що готові використовувати доходи від заморожених російських активів. Їх спрямовуватимуть для допомоги Україні.

Про це повідомили джерела в Міністерстві фінансів Німеччини, передає Reuters.

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Доходи від заморожених активів РФ на користь України

Міністр фінансів США Джанет Йеллен наполягатиме на тому, щоб міністри фінансів країн G7, які зустрінуться наступного тижня в Італії, погодилися на план, що передбачає використання відсотків від заморожених російських активів для швидкого надання грошей Україні.

"Якщо існує юридично життєздатний механізм, який дозволить нам ще краще використовувати ці фінансові потоки від заморожених активів у майбутньому, то ми, безумовно, готові це зробити", — заявило одне з німецьких джерел.

Учасники переговорів G7 вже декілька тижнів обговорюють, як найкраще використати російські фінансові активи на суму близько 300 мільярдів доларів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами джерел, на зустрічі також буде присутній український міністр фінансів.

Видання зазначає, що уряд Німеччини стримано ставиться до планів США також використовувати заморожені російські активи для України.

"Наша позиція залишається незмінною: йдеться про доходи від заморожених активів. Йдеться не про самі активи", — заявив речник уряду Штеффен Гебештрайт.

Нагадаємо, Україна вже влітку отримає перші кошти від заморожених російських активів. Рішення Ради ЄС, яка вирішила розблокувати використання надходжень від активів російського центробанку в ЄС, схвалив віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Також у Державному департаменті збираються конфіскувати російські активи у США на користь України. Активи країни-агресора, заморожені у Сполучених Штатах, оцінюються приблизно у 5 млрд дол.

Мінфін
росія
США
Німеччина
Україна
активи
доходи

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