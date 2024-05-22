В Єврокомісії відповіли, коли Україна зможе отримати перші кошти від заморожених активів РФ

Люди біля будівлі Єврокомісії. Фото: politring.com

Україна вже влітку отримає перші кошти від заморожених російських активів. Рішення Ради ЄС, яка вирішила розблокувати використання надходжень від активів російського центробанку в ЄС, схвалив віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Про це у вівторок, 21 травня, повідомили на сайті Єврокомісії.

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Рішення щодо російських активів набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

"ЄС вибрав шлях, який є юридично обґрунтованим і гнучким, щоб підтримка могла бути адаптована до найнагальніших потреб України. Швидкість, як і раніше, має велике значення, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж було здійснено вже в липні", — зазначив Домбровскіс.

Очікується, що виплати з цих активів Україна отримуватиме раз на два роки. Нагальні ж потреби в галузі оборони Україна зможе вирішити через Європейський фонд миру (EPF) і, після ухвалення рішення, Європейську програму оборонної промисловості (EDIP).

У 2024 році всі отримані з активів РФ кошти ЄС скерує в чотирирічну програми надання Україні економічної допомоги — механізм Ukraine Facility. За даними Єврокомісії, Україна отримає 2,5–3 мільярди євро.

Нагадаємо, ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів РФ. Це означає, що вже цьогоріч Україна може отримати три мільярди євро допомоги.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що європейці планують використати на придбання зброї для українців близько 90% доходів від заморожених в ЄС російських активів.