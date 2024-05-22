Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Єврокомісії відповіли, коли Україна зможе отримати перші кошти від заморожених активів РФ arrow

В Єврокомісії відповіли, коли Україна зможе отримати перші кошти від заморожених активів РФ

22 травня 2024 00:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В Єврокомісії відповіли, коли Україна зможе отримати перші кошти від заморожених активів РФ
Люди біля будівлі Єврокомісії. Фото: politring.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Україна вже влітку отримає перші кошти від заморожених російських активів. Рішення Ради ЄС, яка вирішила розблокувати використання надходжень від активів російського центробанку в ЄС, схвалив віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Про це у вівторок, 21 травня, повідомили на сайті Єврокомісії.

Читайте також:

Що відомо про передачу Україні прибутку від заморожених активів РФ

Рішення щодо російських активів набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

"ЄС вибрав шлях, який є юридично обґрунтованим і гнучким, щоб підтримка могла бути адаптована до найнагальніших потреб України. Швидкість, як і раніше, має велике значення, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж було здійснено вже в липні", — зазначив Домбровскіс.

Очікується, що виплати з цих активів Україна отримуватиме раз на два роки. Нагальні ж потреби в галузі оборони Україна зможе вирішити через Європейський фонд миру (EPF) і, після ухвалення рішення, Європейську програму оборонної промисловості (EDIP).

У 2024 році всі отримані з активів РФ кошти ЄС скерує в чотирирічну програми надання Україні економічної допомоги  — механізм Ukraine Facility. За даними Єврокомісії, Україна отримає 2,5–3 мільярди євро.

Нагадаємо, ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів РФ. Це означає, що вже цьогоріч Україна може отримати три мільярди євро допомоги.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що європейці планують використати на придбання зброї для українців близько 90% доходів від заморожених в ЄС російських активів.

Європейський союз
Єврокомісія
активи
допомога
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify