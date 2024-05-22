В Еврокомиссии ответили, когда Украина сможет получить первые средства от замороженных активов РФ

Люди у здания Еврокомиссии. Фото: politring.com

Украина уже летом получит первые средства от замороженных российских активов. Решение Совета ЕС, решившего разблокировать использование поступлений от активов российского центробанка в ЕС, одобрил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Об этом во вторник, 21 мая, сообщили на сайте Еврокомиссии.

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Решение о российских активах вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

"ЕС выбрал путь, который является юридически обоснованным и гибким, чтобы поддержка могла быть адаптирована к самым неотложным потребностям Украины. Скорость по-прежнему имеет большое значение, и Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле", — отметил Домбровскис.

Ожидается, что выплаты из этих активов Украина будет получать раз в два года. Неотложные же потребности в области обороны Украина сможет решить через Европейский фонд мира (EPF) и, после принятия решения, Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP).

В 2024 году все полученные из активов РФ средства ЕС направит в четырехлетнюю программу предоставления Украине экономической помощи — механизм Ukraine Facility. По данным Еврокомиссии, Украина получит 2,5–3 миллиарда евро.

Напомним, ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ. Это значит, что уже в этом году Украина может получить три миллиарда евро помощи.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что европейцы планируют использовать для приобретения оружия для украинцев около 90% доходов от замороженных в ЕС российских активов.