В Еврокомиссии ответили, когда Украина сможет получить первые средства от замороженных активов РФ
Украина уже летом получит первые средства от замороженных российских активов. Решение Совета ЕС, решившего разблокировать использование поступлений от активов российского центробанка в ЕС, одобрил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Об этом во вторник, 21 мая, сообщили на сайте Еврокомиссии.
Что известно о передаче Украине прибыли от замороженных активов РФ
Решение о российских активах вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
"ЕС выбрал путь, который является юридически обоснованным и гибким, чтобы поддержка могла быть адаптирована к самым неотложным потребностям Украины. Скорость по-прежнему имеет большое значение, и Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле", — отметил Домбровскис.
Ожидается, что выплаты из этих активов Украина будет получать раз в два года. Неотложные же потребности в области обороны Украина сможет решить через Европейский фонд мира (EPF) и, после принятия решения, Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP).
В 2024 году все полученные из активов РФ средства ЕС направит в четырехлетнюю программу предоставления Украине экономической помощи — механизм Ukraine Facility. По данным Еврокомиссии, Украина получит 2,5–3 миллиарда евро.
Напомним, ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ. Это значит, что уже в этом году Украина может получить три миллиарда евро помощи.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что европейцы планируют использовать для приобретения оружия для украинцев около 90% доходов от замороженных в ЕС российских активов.
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