Скільки заморожених активів РФ спрямують на закупівлю зброї для України — Шольц назвав цифру

Олаф Шольц. Фото: rbc.ua

Заморожені російські активи треба витратити на закупівлю зброї для України. Озброєння для українського війська можна закупати не лише в Європі, а по всьому світу.

Як повідомляє видання Reuters, таку заяву в понеділок, 6 травня, під час пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею, прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас і прем’єр-міністром Литви Інґрідою Шимоніте в Ризі зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Шольц зазначив, що в Європі досягли домовленості щодо використання близько 90% доходів, отриманих від заморожених в Євросоюзі російських активів, на придбання зброї для українців.

"Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі", — сказав він.

Також канцлер додав, що важливо поставити зброю швидко, а не тоді, коли збудують нову фабрику.

За даними Reuters, близько 70% усіх російських активів, заморожених на Заході, зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії. Він має цінні папери та готівку російського Центробанку на суму, еквівалентну 190 мільярдам євро.

Нагадаємо, у березні Верховний представник ЄС Жозеп Боррель запропонував використовувати заморожені російські активи для закупівлі зброї для України та підтримки її обороноздатності.

Також ми повідомляли, що, на думку голови дипломатії Європейського союзу, країни ЄС могли б закуповувати озброєння для Києва в українських оборонних компаній.