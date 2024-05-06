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Боррель заявив, що країни ЄС могли б купувати озброєння для Києва в українського ОПК

6 травня 2024 13:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Боррель заявив, що країни ЄС могли б купувати озброєння для Києва в українського ОПК
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС могли б закуповувати озброєння для Києва в українських оборонних компаній. За його словами, тоді її можна швидко передавати для військової підтримки.

Про це Жозеп Боррель сказав на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у понеділок, 6 травня, передає "Українська правда".

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Боррель зазначив, що Євросоюз має бути креативнішим і розвідувати нові шляхи для доставки військової підтримки в Україну. 

"Данія показала приклад, розпочавши шлях прямого інвестування в українську оборонну індустрію. Це шлях, яким потрібно йти. Закупівля обладнання в українських компаній чи у спільних європейських та українських підприємств, створених в Україні, це варіант, який ми будемо вивчати разом із країнами-членами", — наголосив він.

За його словами, якщо обладнання, якого нагально потребує Україна, може бути швидко виготовлене українською оборонною промисловістю, то його потрібно купувати в Києва.

"Давайте допоможемо їм виробляти вдома", — додав Боррель.

Нагадаємо, Боррель говорив, що Європа має розуміти, що Україна, на території якої зараз триває війна на виснаження, потребуватиме допомоги протягом тривалого часу. РФ не планує зупинятися, тому підтримка Україні потрібна саме зараз.

Також головний дипломат ЄС попередив країни Європи про можливу війну з Росією. Через це він закликав країни готуватися до збройного конфлікту, а також збільшити інвестиції в оборону, адже у цьому питанні, на його думку, Європейському Союзу не слід покладатися виключно на США.

Європейський союз
зброя
військова допомога
Україна
Жозеп Боррель

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