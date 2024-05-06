Боррель заявил, что страны ЕС могли бы покупать вооружение для Киева у украинского ОПК

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС могли бы закупать вооружение для Киева у украинских оборонных компаний. По его словам, тогда его можно быстро передавать для военной поддержки.

Об этом Жозеп Боррель сказал на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в понедельник, 6 мая, передает "Украинская правда".

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Боррель отметил, что Евросоюз должен быть более креативным и разведывать новые пути для доставки военной поддержки в Украину.

"Дания показала пример, начав путь прямого инвестирования в украинскую оборонную индустрию. Это путь, по которому нужно идти. Закупка оборудования у украинских компаний или у совместных европейских и украинских предприятий, созданных в Украине, это вариант, который мы будем изучать вместе со странами-членами", — подчеркнул он.

По его словам, если оборудование, в котором нуждается Украина, может быть быстро изготовлено украинской оборонной промышленностью, то его нужно покупать у Киева.

"Давайте поможем им производить дома", — добавил Боррель.

Напомним, Боррель говорил, что Европа должна понимать, что Украина, на территории которой сейчас идет война на истощение, будет нуждаться в помощи в течение длительного времени. РФ не планирует останавливаться, поэтому поддержка Украине необходима именно сейчас.

Также главный дипломат ЕС предупредил страны Европы о возможной войне с Россией. Поэтому он призвал страны готовиться к вооруженному конфликту, а также увеличить инвестиции в оборону, ведь в этом вопросе, по его мнению, Европейскому Союзу не следует полагаться исключительно на США.