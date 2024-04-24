Європа має бути готовою до тривалого надання допомоги Україні, — Боррель

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Johanna Geron/Pool

Європа має розуміти, що Україна, на території якої зараз триває війна на виснаження, потребуватиме допомоги протягом тривалого часу. РФ не планує зупинятися, тому підтримка Україні потрібна саме зараз.

Як повідомляє "Укрінформ", про це у Страсбурзі під час слухань на сесії Європарламенту заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Політик зазначив, що ця війна є війною на виснаження, адже Путін продовжуватиме її, аби захопити якомога більше українських територій, знищити свободу українського народу і, ймовірно, піти далі.

Наступні тижні будуть важкими та, можливо, більш небезпечними не лише для України, а й для Європи. Саме тому європейці зараз мають посилити підтримку України.

"Ми маємо думати глибше, підготувати себе до війни, яка потребуватиме наших зусиль, наших зобов’язань, наших дій. Ми маємо підтримувати Україну, але не лише словами і не лише завтра і, ймовірно, не лише упродовж наступного року. Наше зобов’язання з підтримки України, яка воює за наші цінності та свою безпеку, вимагатиме від нас безпрецедентних дій, більшої твердості", — зазначив Боррель.

Він наголосив, що Євросоюз зробив вже багато для підтримки України, але може зробити ще більше та в більш швидкі терміни.

"Наша політика у цій війні багато разів була спонтанною. Ми маємо поставити її на більш стабільну, більш надійну основу з метою допомогти Україні у довгостроковій перспективі. Коли ця війна починалася, ніхто не міг очікувати, що вона триватиме два роки. Для Путіна план був лише на кілька тижнів. Два роки він знаходиться у ситуації, яку ніколи не міг собі уявити", — сказав високий представник Євросоюзу.

Також він наголосив, що рішення Конгресу США щодо надання пакету допомоги Україні зараз дуже на часі, адже Росія посилює бомбардування українських міст і цивільного населення, до того ж надходять тривожні новини із фронту.

Нагадаємо, у середу 24 квітня Сенат США підтримав законопроєкт про надання допомоги Україні. "За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" — лише 18. Теперь законопроєкт має підписати Президент США Джозеф Байден. У Білому домі заявили, що голова держави зробить це найближчим часом.

Раніше речник Пентагону Патрік Райдер пообіцяв, що після підписання законопроєкту Байденом Пентагону знадобиться лише кілька днів для того, щоб відправити військову допомогу Україні.