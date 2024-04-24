Европа должна быть готова к длительному оказанию помощи Украине, — Боррель

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Johanna Geron/Pool

Европа должна понимать, что Украина, на территории которой сейчас идет война на истощение, будет нуждаться в помощи в течение длительного времени. РФ не планирует останавливаться, поэтому поддержка Украине нужна прямо сейчас.

Как сообщает "Укрінформ", об этом в Страсбурге во время слушаний на сессии Европарламента заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

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Политик отметил, что эта война является войной на истощение, ведь Путин будет ее продолжать, чтобы захватить как можно больше украинских территорий, уничтожить свободу украинского народа и, вероятно, пойти дальше.

Следующие недели будут тяжелыми и, возможно, более опасными не только для Украины, но и Европы. Именно поэтому европейцы должны усилить поддержку Украины.

"Мы должны думать глубже, подготовить себя к войне, которая потребует наших усилий, наших обязательств, наших действий. Мы должны поддерживать Украину, но не только словами и не только завтра и, вероятно, не только в течение следующего года. Наше обязательство по поддержке Украины, которая воюет за наши ценности и свою безопасность, потребует от нас беспрецедентных действий, большей твердости", — отметил Боррель.

Он подчеркнул, что Евросоюз сделал уже многое для поддержки Украины, но может сделать еще больше и в более быстрые сроки.

"Наша политика в этой войне много раз была спонтанной. Мы должны поставить ее на более стабильную, более надежную основу с целью помочь Украине в долгосрочной перспективе. Когда эта война начиналась, никто не мог ожидать, что она продлится два года. Для Путина план был всего на несколько недель. Два года он находится в ситуации, которую никогда не мог себе представить", — сказал высокий представитель Евросоюза.

Также он подчеркнул, что решение Конгресса США о предоставлении пакета помощи Украине сейчас очень актуально, ведь Россия усиливает бомбардировки украинских городов и гражданского населения, к тому же поступают тревожные новости с фронта.

Напомним, в среду 24 апреля Сенат США поддержал законопроект о предоставлении помощи Украине. "За" проголосовали 79 сенаторов, а "против" — всего 18. Теперь законопроект должен подписать Президент США Джозеф Байден. В Белом доме заявили, что глава государства сделает это в ближайшее время.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер пообещал, что после подписания законопроекта Байденом Пентагону понадобится всего несколько дней для того, чтобы отправить военную помощь Украине.