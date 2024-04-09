У ЄС попередили Європу про можливу війну з РФ

Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель попередив країни Європи про можливу війну з Росією. У зв'язку з цим він закликав країни готуватися до збройного конфлікту, а також збільшити інвестиції в оборону, адже у цьому питанні, на його думку, Європейському союзу не слід покладатися виключно на США.

Про це пише видання Financial Times.

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"Навколо нас безперечно насувається війна. Високоінтенсивна конвенційна війна в Європі більше не фантазія", — сказав Боррель, попереджаючи про війну в Європі.

Він додав, що Росія становить загрозу для Європи не лише через війну в Україні, але й через гібридні атаки на країни-члени ЄС.

Видання підкреслює, що Боррель вперше відкрито заговорив про ймовірність зіткнення з РФ. Загалом зазначається, що риторика євро комісара значно змінилася впродовж останнього часу — ще наприкінці березня дипломат розкритикував тих, хто попереджав Європу про війну.

Нагадаємо, новий міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел заявив, що уряд на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру виступає за вступ України до Європейського Союзу.

Крім того, Єврорада закликала швидко схвалити переговорну рамку щодо вступу України в ЄС.