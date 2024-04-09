У ЄС попередили Європу про можливу війну з РФ
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель попередив країни Європи про можливу війну з Росією. У зв'язку з цим він закликав країни готуватися до збройного конфлікту, а також збільшити інвестиції в оборону, адже у цьому питанні, на його думку, Європейському союзу не слід покладатися виключно на США.
Про це пише видання Financial Times.
Що ще сказав Боррель
"Навколо нас безперечно насувається війна. Високоінтенсивна конвенційна війна в Європі більше не фантазія", — сказав Боррель, попереджаючи про війну в Європі.
Він додав, що Росія становить загрозу для Європи не лише через війну в Україні, але й через гібридні атаки на країни-члени ЄС.
Видання підкреслює, що Боррель вперше відкрито заговорив про ймовірність зіткнення з РФ. Загалом зазначається, що риторика євро комісара значно змінилася впродовж останнього часу — ще наприкінці березня дипломат розкритикував тих, хто попереджав Європу про війну.
Нагадаємо, новий міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел заявив, що уряд на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру виступає за вступ України до Європейського Союзу.
Крім того, Єврорада закликала швидко схвалити переговорну рамку щодо вступу України в ЄС.
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