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У ЄС попередили Європу про можливу війну з РФ

9 квітня 2024 15:44
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Козюк Тетяна
редактор
У ЄС попередили Європу про можливу війну з РФ
Жозеп Боррель. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель попередив країни Європи про можливу війну з Росією. У зв'язку з цим він закликав країни готуватися до збройного конфлікту, а також збільшити інвестиції в оборону, адже у цьому питанні, на його думку, Європейському союзу не слід покладатися виключно на США.

Про це пише видання Financial Times

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Що ще сказав Боррель

"Навколо нас безперечно насувається війна. Високоінтенсивна конвенційна війна в Європі більше не фантазія", — сказав Боррель, попереджаючи про війну в Європі. 

Він додав, що Росія становить загрозу для Європи не лише через війну в Україні, але й через гібридні атаки на країни-члени ЄС.

Видання підкреслює, що Боррель вперше відкрито заговорив про ймовірність зіткнення з РФ. Загалом зазначається, що риторика євро комісара значно змінилася впродовж останнього часу — ще наприкінці березня дипломат розкритикував тих, хто попереджав Європу про війну. 

Нагадаємо, новий міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел заявив, що уряд на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру виступає за вступ України до Європейського Союзу. 

Крім того, Єврорада закликала швидко схвалити переговорну рамку щодо вступу України в ЄС.

війна
Європа
Жозеп Боррель
ЄС
Росія

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