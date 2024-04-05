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Новий уряд однієї з країн ЄС виступив за вступ України до союзу

5 квітня 2024 13:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Новий уряд однієї з країн ЄС виступив за вступ України до союзу
Європарламент. Фото: Anadolu Agency
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Новий міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел заявив, що уряд на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру виступає за вступ України до Європейського Союзу. Він розкритикував нерішучість попереднього уряду.

Про це повідомляє Euractiv у п'ятницю, 5 квітня.

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Ранжел наголосив, що Монтенегру дав чіткий сигнал, що він виступає за розширення ЄС. За його словами, це те, що потрібно було прояснити, оскільки Португалія мала певні вагання, особливо коли Україні надавали статус кандидати торік.

Очільник МЗС Португалії наголосив, що минулий соціалістичний уряд експрем'єр-міністра Антоніу Кошти був на боці України, однак в питанні розширення були деякі коливання, що завжди створювало поле для двозначності.

"Тепер ніякої двозначності немає", – зазначив він.

Колишній прем'єр-міністр неодноразово попереджав про необхідність реформування структур Європейського Союзу, включаючи його бюджет, як обов'язкову умову для розширення. Це мало на меті уникнути дисбалансу, зокрема в розподілі європейських фондів, представництві країн у Європейському парламенті та у правилах ухвалення рішень між країнами-членами.

Коментуючи ці застереження, Ранжел визнав, що розширення передбачає фінансову реформу та реформу договорів ЄС.

"Такою була позиція попереднього уряду, і вона залишається незмінною", – додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Глава держави привітав політика з обранням на посаду та обговорив з ним питання співпраці між двома країнами.

Також Португалія хоче долучитися до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України. Відомо, що на це витратять 100 мільйонів євро. 

Європейський союз
Португалія
Україна
політики

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