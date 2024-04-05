Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Новое правительство одной из стран ЕС выступило за вступление Украины в союз arrow

Новое правительство одной из стран ЕС выступило за вступление Украины в союз

5 апреля 2024 13:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Новое правительство одной из стран ЕС выступило за вступление Украины в союз
Европарламент. Фото: Anadolu Agency
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Новый министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел заявил, что правительство во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в Европейский Союз. Он подверг критике нерешительность предыдущего правительства.

Об этом сообщает Euractiv в пятницу, 5 апреля.

Читайте также:

Вступление Украины в ЕС

Ранжел отметил, что Монтенегру дал четкий сигнал, что он выступает за расширение ЕС. По его словам, это то, что нужно было прояснить, поскольку Португалия имела определенные колебания, особенно когда Украине предоставляли статус кандидата в прошлом году.

Глава МИД Португалии подчеркнул, что прошлое социалистическое правительство экс-премьер-министра Антониу Средства было на стороне Украины, однако в вопросе расширения были некоторые колебания, что всегда создавало поле для двусмысленности.

"Теперь никакой двусмысленности нет", — отметил он.

Бывший премьер-министр неоднократно предупреждал о необходимости реформирования структур Европейского Союза, включая его бюджет как обязательное условие для расширения. Это имело целью избежать дисбаланса, в частности, в распределении европейских фондов, представительстве стран в Европейском парламенте и в правилах принятия решений между странами-членами.

Комментируя эти предостережения, Ранжел признал, что расширение предусматривает финансовую реформу и реформу договоров ЕС.

"Такой была позиция предыдущего правительства, и она остается неизменной", — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Глава государства поздравил политика с избранием на должность и обсудил с ним вопросы сотрудничества между двумя странами.

Также Португалия хочет присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины. Известно, что на это потратят 100 миллионов евро.

Европейский союз
Португалия
Украина
политики

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым