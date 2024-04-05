Новое правительство одной из стран ЕС выступило за вступление Украины в союз

Европарламент. Фото: Anadolu Agency

Новый министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел заявил, что правительство во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в Европейский Союз. Он подверг критике нерешительность предыдущего правительства.

Об этом сообщает Euractiv в пятницу, 5 апреля.

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Вступление Украины в ЕС

Ранжел отметил, что Монтенегру дал четкий сигнал, что он выступает за расширение ЕС. По его словам, это то, что нужно было прояснить, поскольку Португалия имела определенные колебания, особенно когда Украине предоставляли статус кандидата в прошлом году.

Глава МИД Португалии подчеркнул, что прошлое социалистическое правительство экс-премьер-министра Антониу Средства было на стороне Украины, однако в вопросе расширения были некоторые колебания, что всегда создавало поле для двусмысленности.

"Теперь никакой двусмысленности нет", — отметил он.

Бывший премьер-министр неоднократно предупреждал о необходимости реформирования структур Европейского Союза, включая его бюджет как обязательное условие для расширения. Это имело целью избежать дисбаланса, в частности, в распределении европейских фондов, представительстве стран в Европейском парламенте и в правилах принятия решений между странами-членами.

Комментируя эти предостережения, Ранжел признал, что расширение предусматривает финансовую реформу и реформу договоров ЕС.

"Такой была позиция предыдущего правительства, и она остается неизменной", — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Глава государства поздравил политика с избранием на должность и обсудил с ним вопросы сотрудничества между двумя странами.

Также Португалия хочет присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины. Известно, что на это потратят 100 миллионов евро.