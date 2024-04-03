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Зеленський провів розмову з новим прем'єром Португалії — про що говорили

3 квітня 2024 19:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський провів розмову з новим прем'єром Португалії — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Глава держави привітав політика з обранням на посаду та обговорив з ним питання співпраці між двома країнами.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram.

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Зеленський провів розмову з новим прем'єром Португалії

"Провів телефонну розмову з новопризначеним Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Привітав зі вступом на цю відповідальну посаду. Подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав плідної роботи задля процвітання Португалії", — пише глава держави.

Також сторони обговорили можливість підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки. 

"Обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7. Скоординували майбутні спільні контакти", — резюмує Володимир Зеленський.

Зеленський провів розмову з новим прем'єром Португалії — про що говорили - фото 1
Джерело: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, подякувавши голові японського уряду за масштабну і різнобічну допомогу для України.

Також сьогодні глава держави зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом, в результаті чого глави держав підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки між Києвом та Гельсінкі.

Володимир Зеленський
G7
Португалія
Україна
угода

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