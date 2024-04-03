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Зеленский провел разговор с новым премьером Португалии — о чем говорили

3 апреля 2024 19:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский провел разговор с новым премьером Португалии — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Глава государства поздравил политика с избранием на должность и обсудил с ним вопросы сотрудничества между двумя странами.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram.

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Зеленский провел разговор с новым премьером Португалии

"Провел телефонный разговор с новоназначенным Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Поздравил со вступлением на эту ответственную должность. Поблагодарил за его личную принципиальную позицию по поддержке Украины и пожелал плодотворной работы по процветанию Португалии", — пишет глава государства.

Также стороны обсудили возможность заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

"Обсудили ход выполнения предварительных оборонных договоренностей между нашими странами и поручили командам начать работу над подготовкой двустороннего соглашения о безопасности в рамках декларации G7. Скоординировали будущие совместные контакты", — резюмирует Владимир Зеленский.

Зеленский провел разговор с новым премьером Португалии — о чем говорили - фото 1
Источник: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой, поблагодарив главу японского правительства за масштабную и разностороннюю помощь для Украины.

Также сегодня глава государства встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом, в результате чего главы государств подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности между Киевом и Хельсинки.

Владимир Зеленский
G7
Португалия
Украина
соглашение

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