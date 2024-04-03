Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії — про що домовились

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Глава держави подякував очільнику японського уряду за масштабну і різнобічну допомогу, яку його країна надає нашій державі.

Про це Зеленський написав у Telegram у середу, 3 квітня.

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Японія підтримує Україну

"Дякую японському уряду та всьому народу за масштабну й різнобічну допомогу. Відстань між нашими країнами не перешкода для тепла ваших сердець, яке відчувають українці", — заявив Зеленський.

Він нагадав, що Японія вже надала Україні фінансову допомогу на понад 12 мільярдів доларів та анонсувала додаткову допомогу на поточний рік. Президент також додав, що вдячний особисто прем’єр-міністру Кішіді за проведення в Токіо у лютому Японсько-української конференції, під час якої було підписано понад 50 двосторонніх угод.

Ситуація на полі бою

Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, у тому числі про російський повітряний терор.

"З початку року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 "шахедів" і майже 7 тисяч керованих авіабомб", — розповів президент.

Глава держави також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів.

"У цьому контексті запровадження Японією вже 23-го пакету санкцій проти Росії за війну в Україні — це гарний приклад для інших міжнародних партнерів", — зазначив Зеленський.

Україна потребує нелетального обладнання

Президент України проінформував японську сторону про потребу нашої держави в нелетальному обладнанні: у спеціальній техніці для облаштування фортифікацій, розмінування та медичної евакуації.

"Обговорили з Премʼєр-міністром стан підготовки двосторонньої безпекової угоди за підсумками трьох раундів переговорів", — завершив повідомлення Зеленський.

Пост Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Раніше Україна отримала фінансову допомогу від уряду Японії у розмірі 118 мільйонів доларів на безповоротній основі. Кошти підуть на охорону здоров'я та відновлення.

Україна отримала 1,5 млрд доларів позики від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку. Кошти підуть на підтримку політики розвитку "Основи зростання".