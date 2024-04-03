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Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии — о чем договорились

3 апреля 2024 13:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии — о чем договорились
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Глава государства поблагодарил главу японского правительства за масштабную и разностороннюю помощь, которую его страна оказывает нашему государству.

Об этом Зеленский написал в Telegram в среду, 3 апреля.

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"Благодарю японское правительство и весь народ за масштабную и разностороннюю помощь. Расстояние между нашими странами не помеха для тепла ваших сердец, которое испытывают украинцы", — заявил Зеленский.

Он напомнил, что Япония уже предоставила Украине финансовую помощь более чем на 12 миллиардов долларов и анонсировала дополнительную помощь на текущий год. Президент также добавил, что благодарен лично премьер-министру Кишиди за проведение в Токио в феврале Японо-украинской конференции, в ходе которой было подписано более 50 двусторонних соглашений.

Ситуация на поле боя

Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, в том числе о российском воздушном терроре.

"С начала года Россия выпустила по Украине почти тысячу ракет, около 2800 "шахедов" и почти 7 тысяч управляемых авиабомб", — рассказал президент.

Глава государства также подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию и создание механизма конфискации замороженных российских активов.

"В этом контексте введение Японией уже 23-го пакета санкций против России за войну в Украине — это хороший пример для других международных партнеров", — отметил Зеленский.

Украина нуждается в нелетальном оборудовании

Президент Украины проинформировал японскую сторону о необходимости нашего государства в нелетальном оборудовании: в специальной технике для устройства фортификаций, разминирования и медицинской эвакуации.

"Обсудили с Премьер-министром состояние подготовки двустороннего соглашения о безопасности по итогам трех раундов переговоров", — завершил сообщение Зеленский.

Зеленский
Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Ранее Украина получила финансовую помощь от правительства Японии в размере 118 миллионов долларов на безвозвратной основе. Денежные средства пойдут на здравоохранение и восстановление.

Украина получила 1,5 млрд долларов ссуды от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. Средства пойдут в поддержку политики развития "Основы роста".

Владимир Зеленский
война
финансовая помощь
военная помощь
Япония
Украина
мир
Россия

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