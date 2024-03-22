Вступ України в ЄС — Єврорада закликала швидко схвалити переговорну рамку

Засідання Європейської ради. Ілюстративне фото: CharlesMichel / Twitter

Речниця президента Європейської ради Екатерина Кесіндж опублікувала підсумкову заяву, у якій вказано, що європейські посадовці оцінили прогрес України у запровадженні реформ. Відтак, це дозволяє Києву розпочати приєднання до Європейського союзу. В Брюсселі закликали інші держави-члени блоку без зволікань схвалити переговорну рамку після її представлення.

Про це речниця Кесіндж повідомила в Twitter в четвер, 21 березня.

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У підсумковій заяві Євроради, яку поширила Кесіндж, у 32 пункті вказано, що позитивну оцінку про діяльність отримала не лише Україна, але й Молдова, яка також претендує на вступ до ЄС.

"Єврорада вітає прогрес України та Молдови у просуванні необхідних реформ на шляху до ЄС. Після представлення проєкту переговорних рамок для України та Молдови Єврорада закликає якнайшвидше ухвалити їх та продовжити роботу без зволікань", — йдеться в документі.

Підсумкова заява Євроради. Джерело: ecasinge / Twitter

Скриншот допису Кесіндж

Нагадаємо, 20 березня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план, який передбачає поступовий вступ України в ЄС. Він дасть можливість скористатися деякими перевагами членства, не чекаючи тривалий час на проведення реформ.

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