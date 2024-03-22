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Вступ України в ЄС — Єврорада закликала швидко схвалити переговорну рамку

22 березня 2024 00:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Вступ України в ЄС — Єврорада закликала швидко схвалити переговорну рамку
Засідання Європейської ради. Ілюстративне фото: CharlesMichel / Twitter
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Речниця президента Європейської ради Екатерина Кесіндж опублікувала підсумкову заяву, у якій вказано, що європейські посадовці оцінили прогрес України у запровадженні реформ. Відтак, це дозволяє Києву розпочати приєднання до Європейського союзу. В Брюсселі закликали інші держави-члени блоку без зволікань схвалити переговорну рамку після її представлення.

Про це речниця Кесіндж повідомила в Twitter в четвер, 21 березня.

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У підсумковій заяві Євроради, яку поширила Кесіндж, у 32 пункті вказано, що позитивну оцінку про діяльність отримала не лише Україна, але й Молдова, яка також претендує на вступ до ЄС.

"Єврорада вітає прогрес України та Молдови у просуванні необхідних реформ на шляху до ЄС. Після представлення проєкту переговорних рамок для України та Молдови Єврорада закликає якнайшвидше ухвалити їх та продовжити роботу без зволікань", — йдеться в документі.

Підсумкова заява Євроради
Підсумкова заява Євроради. Джерело: ecasinge / Twitter
Скриншот допису Кесіндж
Скриншот допису Кесіндж

Нагадаємо, 20 березня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план, який передбачає поступовий вступ України в ЄС. Він дасть можливість скористатися деякими перевагами членства, не чекаючи тривалий час на проведення реформ.

Також ми писали, що Євросоюз не хоче публічно оголошувати приєднання України до блоку через протести фермерів на кордоні.

Європейський союз
Україна
реформи
Шарль Мішель

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