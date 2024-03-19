Євросоюз хоче потайки приєднати Україну в блок, — Politico

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Європейський Союз не хоче публічно говорити про прийняття нових членів через протести фермерів. Деякі чиновники вважають, що краще тримати в таємниці роботу з підготовки до можливої інтеграції України, Молдови та низки країн Західних Балкан.

Про це повідомляє Politico у вівторок, 19 березня.

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Наразі наголошується, що європейські лідери намагаються врегулювати ситуацію, пропонуючи компроміси, щоб заспокоїти обурених аграріїв, і водночас уникати обговорення можливості розширення.

"Давайте будемо чесними: ніхто не хоче говорити про це перед європейськими виборами. Розмови про зменшення субсидій для європейських фермерів — це не те, що ви хотіли б включити в свої передвиборчі гасла або надати в якості виборчої амуніції для ультраправих", — сказав один чиновник ЄС на правах анонімності.

Журналісти пишуть, що завдання, яке стоїть перед ЄС щодо розширення, є "геркулесовим", особливо в питанні України. Постраждала від війни країна з населенням майже 44 мільйони людей була б найбільшою територією в блоці. З огляду на кількість населення, Київ матиме значний вплив у Європейському парламенті та Раді ЄС.

Автори стверджують, що при вступі до ЄС Україна матиме один із найнижчих ВВП, що створить значні виклики для політики згуртованості блоку — фінансування, яке перетікає з багатших регіонів до бідніших. Згідно з внутрішнім документом Ради ЄС від минулої осені, інтеграція України може означати, що протягом семи років до країни надійде приблизно 186 мільярдів євро коштів ЄС. Це також означатиме, що всі сучасні країни ЄС будуть сплачувати більше, а отримуватимуть менше.

"Блок вирішив, що підготовка до можливої інтеграції України, Молдови, Грузії та шести західнобалканських країн має відбуватися внутрішньо, а не на очах у громадськості", — йдеться у статті.

Під час цього тижня на саміті європейські лідери мало уваги приділять своїм внутрішнім завданням щодо розширення.

Європейська комісія повинна була оприлюднити повідомлення про реформу перед розширенням наприкінці лютого, але цього не сталося. За словами одного з дипломатів ЄС, кілька країн висловили бажання менше акцентувати увагу на фінансових наслідках і майбутніх інституційних реформах.

Автори вказують, що вибори до Європарламенту ускладнюють це питання. Ті, хто виступає за розширення, можуть побоюватися, що вони ініціюють дебати про реформи, що може мобілізувати прихильників більш тісного ЄС. Йдеться про Угорщину.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна розраховує розпочати переговори про вступ із Європейським Союзом вже у першій половині 2024 року. За його словами, Україна хоче отримати схвалення Європейської ради на найближчому засіданні.

Також в Україні провели опитування щодо вступу країни до Європейського Союзу. Переважна більшість опитаних громадян — 84,3% — висловили підтримку.