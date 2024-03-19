Евросоюз хочет тайком присоединить Украину в блок, — Politico

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Европейский Союз не хочет публично говорить о принятии новых членов из-за протестов фермеров. Некоторые чиновники считают, что лучше держать в секрете работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдовы и ряда стран Западных Балкан.

Об этом сообщает Politico во вторник, 19 марта.

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Вступление Украины в ЕС

В настоящее время отмечается, что европейские лидеры пытаются урегулировать ситуацию, предлагая компромиссы, чтобы успокоить возмущенных аграриев, и избегать обсуждения возможности расширения.

"Давайте будем честными: никто не хочет говорить об этом перед европейскими выборами. Разговоры об уменьшении субсидий для европейских фермеров — это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги или предоставить в качестве избирательной амуниции для ультраправых", — сказал один чиновник ЕС на правах анонимности.

Журналисты пишут, что задача, которая стоит перед ЕС по расширению, является "геркулесовой", особенно в вопросе Украины. Пострадавшая от войны страна с населением почти 44 миллиона человек была бы самой большой территорией в блоке. Учитывая количество населения, Киев будет иметь значительное влияние в Европейском парламенте и Совете ЕС.

Авторы утверждают, что при вступлении в ЕС у Украины будет один из самых низких ВВП, что создаст значительные вызовы для политики сплоченности блока — финансирования, которое перетекает из более богатых регионов в более бедные. Согласно внутреннему документу Совета ЕС с минувшей осени, интеграция Украины может означать, что в течение семи лет в страну поступит примерно 186 миллиардов евро средств ЕС. Это также означает, что все современные страны ЕС будут платить больше, а получать меньше.

"Блок решил, что подготовка к возможной интеграции Украины, Молдовы, Грузии и шести западнобалканских стран должна проходить внутренне, а не на глазах у общественности", — говорится в статье.

Во время этой недели на саммите европейские лидеры мало внимания уделят своим внутренним задачам по расширению.

Европейская комиссия должна была обнародовать сообщение о реформе перед расширением в конце февраля, но этого не произошло. По словам одного из дипломатов ЕС, несколько стран выразили желание меньше акцентировать внимание на финансовых последствиях и будущих институциональных реформах.

Авторы указывают, что выборы в Европарламент осложняют этот вопрос. Выступающие за расширение могут опасаться, что они инициируют дебаты о реформах, что может мобилизовать сторонников более тесного ЕС. Речь идет о Венгрии.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает начать переговоры по вступлению с Европейским Союзом уже в первой половине 2024 года. По его словам, Украина хочет получить одобрение Европейского совета на ближайшем заседании.

Также в Украине провели опрос по вступлению страны в Европейский Союз. Подавляющее большинство опрошенных граждан — 84,3% — выразили поддержку.