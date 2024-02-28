Вступ до ЄС — скільки громадян України підтримують

Мітинг за вступ України до ЄС. Фото: ABACA/EAST NEWS

В Україні провели опитування щодо вступу країни до Європейського Союзу. Переважна більшість опитаних громадян — 84,3% — висловили підтримку.

Про це розповів директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко на пресконференції, передає "Укрінформ" у середу, 28 лютого.

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Згідно з опитуванням, 27% українці вважають, що це можливо протягом трьох або п'яти років.

"Традиційно висока частка українців — 84,3% — підтримують вступ України до ЄС. Порівняно з груднем 2022 року (79%) вона зросла — російське вторгнення спричинило сплеск євроінтеграційних настроїв серед українців", — наголосив Биченко.

Не підтримують вступ до ЄС лише 7% опитаних українців, а в грудні 2022 року таких було 8%.

На запитання про те, коли Україна зможе вступити до Європейського союзу, відповіді були наступними: 23,3% опитаних висловили думку, що це можливо протягом 1-3 років, 27,1% — протягом 3-5 років, 15% — протягом 5-10 років, 5% — протягом 10-20 років. Близько 6% вважають, що Україна ніколи не зможе вступити до ЄС.

Загалом було опитано дві тисячі респондентів віком від 18 років.

Нагадаємо, мешканці країн Європи, попри всебічну підтримку України у війні з Росією, майже через два роки віроломного вторгнення РФ зневірилися в повноцінній воєнній перемозі нашої країни. Лише 10% громадян країн ЄС вірять, що Україна переможе у війні.

Також більшість українців вірять у перемогу України у війні проти Росії. За даними дослідження, 89% респондентів вірять у перемогу України, при цьому у травні 2022 року показник становив 95%.