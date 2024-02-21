Скільки українців вірять у перемогу України у війні — результати опитування

Люди виходять з автобуса. Фото: Новини.LIVE

Більшість українців вірять у перемогу України у війні проти Росії. За даними дослідження, 89% респондентів вірять у перемогу України, при цьому у травні 2022 року показник становив 95%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, опубліковані у середу, 21 лютого.

Скільки українців вірять у перемогу України

Близько 4% респондентів схиляється до думки про можливу перемогу Росії (у травні 2022 року таких було 1%). У кожній області країни щонайменше 80% опитаних вірять в успіх України, причому щонайменше 57% вірять у беззаперечну перемогу.

Результати опитування. Фото: КМІС

Щодо поточної ситуації на полі бою думки виявилися стриманішими: 24% опитаних вважають, що ситуація складається на користь України, 15% бачать перевагу в Росії, а майже половина, 47%, не бачать явних переваг для жодної зі сторін.

Результати опитування. Фото: КМІС

Порівняно з травнем 2022 року, спостерігається невелике зниження частки тих, хто вважає за можливе повне відновлення територіальної цілісності України. Проте 65% респондентів, як і раніше, вірять у повернення всіх територій.

Результати опитування. Фото: КМІС

Результати опитування. Фото: КМІС

Нагадаємо, радник Офісу Президента Михайло Подоляк назвав спосіб, як Україні перемогти Росію. Він вважає, що у питанні війни домовитися не можна, можна лише перемогти, або програти.

Раніше опитування, проведене у Франції, показало, що більшість громадян підтримують продовження допомоги Україні. А опитування в Німеччині показало, що більшість німців не вірять у перемогу України у війні.