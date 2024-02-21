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Сколько украинцев верят в победу Украины в войне — результаты опроса

21 февраля 2024 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сколько украинцев верят в победу Украины в войне — результаты опроса
Люди выходят из автобуса. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. По данным исследования 89% респондентов верят в победу Украины, при этом в мае 2022 года показатель составлял 95%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные в среду, 21 февраля.

Сколько украинцев верят в победу Украины 

Около 4% респондентов склоняется к мысли о возможной победе России (в мае 2022 года таких было 1%). В каждой области страны не менее 80% опрошенных верят в успех Украины, причем не менее 57% верят в безоговорочную победу.

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Результаты опроса. Фото: КМИС

В отношении текущей ситуации на поле боя мнения оказались более сдержанными: 24% опрошенных считают, что ситуация складывается в пользу Украины, 15% видят преимущество у России, а почти половина, 47%, не видят явных преимуществ ни для одной из сторон.

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Результаты опроса. Фото: КМИС

По сравнению с маем 2022 года, наблюдается небольшое снижение доли тех, кто считает возможным полное восстановление территориальной целостности Украины. Однако 65% респондентов по-прежнему верят в возвращение всех территорий.

опрос
Результаты опроса. Фото: КМИС
опрос
Результаты опроса. Фото: КМИС

Напомним, советник Офиса Президента Михаил Подоляк назвал способ, как Украине победить Россию. Он считает, что в вопросе войны договориться нельзя, можно только или победить, или проиграть.

Ранее опрос, проведенный во Франции показал, что большинство граждан поддерживают продление помощи Украине. А опрос в Германии показал, что большинство немцев не верят в победу Украины в войне.

украинцы
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