Сколько французов за продолжение поддержки Украины — опрос

Французы под национальным флагом. Фото: скриншот

Большинство французов поддерживают продление или увеличение помощи Украине. Речь идет о 76% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса для еженедельника La Tribune Dimanche, сообщает BFMTV в воскресенье, 18 февраля.

Большинство французов поддерживают предоставление помощи Украине

По данным издания, 76% опрошенных во Франции поддерживают идею оказания гуманитарной помощи Украине, 44% считают, что нужно продолжать отправку такой помощи Украине, а 32% убеждены, что помощь нужно увеличить.

Также большинство французов выступают за поставки французских вооружений в Украину. Так, 41% считает, что поставки должны продолжаться, а 21% сказал, что военную помощь следует увеличить. Однако против высказались 38% респондентов, что на 10% больше, чем в июне прошлого года.

Экономические санкции против России, введенные после полномасштабного вторжения в Украину, поддерживают 70% французов.

Кроме того, за продолжение поддержки украинских беженцев во Франции выступают 46% опрошенных, 19% считают, что помощь должна возрасти. Однако 35% респондентов желают, чтобы беженцев стало меньше.

Напомним, что согласно опросу, проведенному в Германии, большинство немцев считают, что Украина не одержит победу в развязанной Россией войне. Противоположного мнения 28% респондентов.

Также мы писали, что в Эстонии провели опрос по поддержке украинских беженцев. Результаты показали, что уровень вырос.