В Естонії провели опитування щодо підтримки українських біженців — відомі результати

Українські біженці. Фото: Shutterstock

В Естонії провели опитування щодо підтримки українських біженців. Результати показали, що рівень зріс. На початку осені 2023 року підтримку біженців з України схвалювали 60% естонців, а зараз — 63%.

Про це у суботу, 3 лютого, повідомило ERR.

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У вересні проти прийому українських біженців проголосувало 31% естонців, а в грудні — 30%.

Наприкінці минулого року допомогу українцям схвалили 65% громадян Естонії, 49% громадян РФ та 45% осіб без громадянства.

Серед етнічних громадян країни частка прихильників прийому біженців становила у грудні 72%, серед інших національностей — 46%.

Опитування проводилося з 6 по 12 грудня. У ньому взяли участь 1 252 особи віком 15 років та старше по всій Естонії.

Нагадаємо, Естонія передала Україні нову партію військової підтримки, що містить протитанкові ракети Javelin. Точний обсяг допомоги та час прибуття не уточнюється з метою безпеки.

Також ми писали, що перша леді України Олена Зеленська вважає, що несправедливо змушувати українців, які виїхали, повертатися, якщо їм нема куди повернутися. Вона також висловила переконання, що країни, які прийняли українських біженців, не стануть приймати поспішних рішень у цьому питанні.