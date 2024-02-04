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В Эстонии провели опрос о поддержке украинских беженцев — известны результаты

4 февраля 2024 14:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Эстонии провели опрос о поддержке украинских беженцев — известны результаты
Украинские беженцы. Фото: Shutterstock
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Эстонии провели опрос по поддержке украинских беженцев. Результаты показали, что уровень вырос. В начале осени 2023 года поддержку беженцев из Украины одобряли 60% эстонцев, а сейчас — 63%.

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщило ERR.

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В сентябре против приема украинских беженцев проголосовало 31% эстонцев, а в декабре — 30%.

В конце прошлого года помощь украинцам одобрили 65% граждан Эстонии, 49% граждан РФ и 45% без гражданства.

Среди этнических граждан страны доля сторонников приема беженцев составляла в декабре 72%, среди других национальностей — 46%.

Опрос проводился с 6 по 12 декабря. В нем приняли участие 1 252 человека в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.

Напомним, Эстония передала Украине новую партию военной поддержки, содержащую противотанковые ракеты Javelin. Точный объем помощи и время прибытия не уточняется в целях безопасности.

Также мы писали, что первая леди Украины Елена Зеленская считает, что несправедливо заставлять уехавших украинцев возвращаться, если им некуда вернуться. Она также выразила убеждение, что принявшие украинских беженцев страны не станут принимать поспешных решений в этом вопросе.

Эстония
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Украина
беженцы
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