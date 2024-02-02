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Олена Зеленська висловила думку щодо повернення українських біженців додому

2 лютого 2024 12:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Олена Зеленська висловила думку щодо повернення українських біженців додому
Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Перша леді України Олена Зеленська вважає, що несправедливо змушувати українців, які виїхали, повертатися, якщо їм нема куди повернутися. Вона також висловила переконання, що країни, які прийняли українських біженців, не стануть приймати поспішних рішень у цьому питанні.

Таку думку Олена Зеленська висловила у розмові з кореспонденткою проєкту Радіо Свобода "Ти як?"

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Перша леді переконана, що неправильно змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися.

"Більшість наших вимушених переселенців не можуть повернутися додому, тому що їхній будинок знищений", — заявила Зеленська.

Вона також впевнена, що демократичні країни не будуть робити різких рухів.

"Це наші партнери, це країни, які нас підтримують. І я думаю, що не треба хвилюватися через того, що будуть якісь недружні для України дії", — зазначила Зеленська.

Олена Зеленська також наголосила, що біженці хотіли врятувати своїх дітей, а врятувати дитину – це "найважливіше для мами".

"Наша мрія, щоб повернулися всі. І розуміємо, що для цього потрібний мир, спокій, відновлення, щоб людям було, куди повернутися, щоб вони були спокійні за своїх дітей", — сказала перша леді.

Раніше ми повідомляли, що перша леді України Олена Зеленська заявила, що риси характеру її чоловіка стали гострішими. За її словами, Володимир Зеленський "став сентиментальнішим у простих речах".

Нагадуємо, що перша леді України Олена Зеленська анонсувала відновлення лікарні в Ізюмі Харківської області. За її словами, це відбудеться вже у 2024 році.

війна
діти
Олена Зеленська
Україна
біженці

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