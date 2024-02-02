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Елена Зеленская высказала мнение о возвращении украинских беженцев домой

2 февраля 2024 12:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Елена Зеленская высказала мнение о возвращении украинских беженцев домой
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Первая леди Украины Елена Зеленская считает несправедливым заставлять уехавших украинцев возвращаться, если им некуда вернуться. Она также убеждена, что страны, принявшие украинских беженцев, не станут принимать поспешных решений в этом вопросе.

Такое мнение Елена Зеленская высказала в разговоре с корреспондентом проекта Радио Свобода "Ты как?"

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Первая леди убеждена, что неправильно заставлять людей возвращаться, когда им некуда вернуться.

"Большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен", — заявила Зеленская.

Она также уверена, что демократические страны не будут делать резких движений.

"Это наши партнеры, это страны, которые нас поддерживают. И я думаю, что не нужно волноваться из-за того, что будут какие-то недружественные для Украины действия", — отметила Зеленская.

Елена Зеленская также подчеркнула, что беженцы хотели спасти своих детей, а спасти ребенка – это "важнее всего для мамы".

"Наша мечта, чтобы вернулись все. И понимаем, что для этого нужен мир, покой, восстановление, чтобы людям было куда вернуться, чтобы они были спокойны за своих детей", — сказала первая леди.

Ранее мы сообщали, что первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что черты характера ее мужа стали более острыми. По ее словам, Владимир Зеленский "стал более сентиментальным в простых вещах".

Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала восстановление больницы в Изюме Харьковской области. По ее словам, это произойдет уже в 2024 году.

война
дети
Елена Зеленская
Украина
беженцы

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