Елена Зеленская высказала мнение о возвращении украинских беженцев домой

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Офис Президента

Первая леди Украины Елена Зеленская считает несправедливым заставлять уехавших украинцев возвращаться, если им некуда вернуться. Она также убеждена, что страны, принявшие украинских беженцев, не станут принимать поспешных решений в этом вопросе.

Такое мнение Елена Зеленская высказала в разговоре с корреспондентом проекта Радио Свобода "Ты как?"

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Первая леди убеждена, что неправильно заставлять людей возвращаться, когда им некуда вернуться.

"Большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен", — заявила Зеленская.

Она также уверена, что демократические страны не будут делать резких движений.

"Это наши партнеры, это страны, которые нас поддерживают. И я думаю, что не нужно волноваться из-за того, что будут какие-то недружественные для Украины действия", — отметила Зеленская.

Елена Зеленская также подчеркнула, что беженцы хотели спасти своих детей, а спасти ребенка – это "важнее всего для мамы".

"Наша мечта, чтобы вернулись все. И понимаем, что для этого нужен мир, покой, восстановление, чтобы людям было куда вернуться, чтобы они были спокойны за своих детей", — сказала первая леди.

Ранее мы сообщали, что первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что черты характера ее мужа стали более острыми. По ее словам, Владимир Зеленский "стал более сентиментальным в простых вещах".

Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала восстановление больницы в Изюме Харьковской области. По ее словам, это произойдет уже в 2024 году.