Скільки французів за продовження підтримки України — опитування

Французи під національним прапором. Фото: скриншот

Більшість французів підтримують продовження або збільшення допомоги Україні. Йдеться про 76% респондентів.

Про це свідчать результати опитування для тижневика La Tribune Dimanche, повідомляє BFMTV у неділю, 18 лютого.

Більшість французів підтримують надання допомоги Україні

За даними видання, 76% опитаних у Франції підтримують ідею надання гуманітарної допомоги Україні, 44% вважають, що треба продовжувати відправлення такої допомоги Україні, а 32% переконані, що допомогу треба збільшити.

Також більшість французів виступають за постачання французьких озброєнь в Україну. Так, 41% вважає, що постачання має продовжуватись, а 21% сказали, що військову допомогу слід збільшити. Однак проти висловилися 38% респондентів, що на 10% більше, ніж торік у червні.

Економічні санкції проти Росії, запроваджені після повномасштабного вторгнення в Україну, підтримують 70% французів.

Крім того, за продовження підтримки українських біженців у Франції виступають 46% опитаних, 19% вважають, що допомога має зрости. Однак 35% респондентів бажають, аби кількість біженців поменшала.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням, проведеним у Німеччині, більшість німців вважають, що Україна не здобуде перемогу у розв'язаній Росією війні. Протилежної думки 28% респондентів.

Також ми писали, що в Естонії провели опитування щодо підтримки українських біженців. Результати показали, що рівень зріс.