Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Скільки французів за продовження підтримки України — опитування arrow

Скільки французів за продовження підтримки України — опитування

19 лютого 2024 00:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки французів за продовження підтримки України — опитування
Французи під національним прапором. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Більшість французів підтримують продовження або збільшення допомоги Україні. Йдеться про 76% респондентів.

Про це свідчать результати опитування для тижневика La Tribune Dimanche, повідомляє BFMTV у неділю, 18 лютого.

Більшість французів підтримують надання допомоги Україні

За даними видання, 76% опитаних у Франції підтримують ідею надання гуманітарної допомоги Україні, 44% вважають, що треба продовжувати відправлення такої допомоги Україні, а 32% переконані, що допомогу треба збільшити.

Також більшість французів виступають за постачання французьких озброєнь в Україну. Так, 41% вважає, що постачання має продовжуватись, а 21% сказали, що військову допомогу слід збільшити. Однак проти висловилися 38% респондентів, що на 10% більше, ніж торік у червні.

Економічні санкції проти Росії, запроваджені після повномасштабного вторгнення в Україну, підтримують 70% французів.

Крім того, за продовження підтримки українських біженців у Франції виступають 46% опитаних, 19% вважають, що допомога має зрости. Однак 35% респондентів бажають, аби кількість біженців поменшала.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням, проведеним у Німеччині, більшість німців вважають, що Україна не здобуде перемогу у розв'язаній Росією війні. Протилежної думки 28% респондентів.

Також ми писали, що в Естонії провели опитування щодо підтримки українських біженців. Результати показали, що рівень зріс.

Франція
українці
військова допомога
Україна
біженці
опитування
гуманітарна допомога
дослідження
допомога
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі