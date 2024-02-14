Україна отримає грант на 200 млн євро від Франції — на що підуть кошти

Зруйнована будівля в Україні внаслідок обстрілу РФ. Фото: icfmichael.com

Україна отримає від уряду Франції грант на 200 млн євро. Кошти спрямують на відновлення та модернізацію інфраструктури, зокрема об'єктів охорони здоров'я та сільського господарства.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у середу, 14 лютого.

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Грант від Франції

"Схвалено проєкт Грантової угоди між урядом України та урядом Французької Республіки про сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України. Грантовою угодою передбачено залучення грантових коштів уряду Французької Республіки у сумі 200 млн євро", — наголосив Мельничук.

Він розповів, що кошти будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури у таких секторах як:

охорона здоров'я;

інфраструктура;

енергетика;

сільське господарство;

водопостачання та водовідведення;

переробка відходів;

розмінування;

цифрові технології.

Допис Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів за необхідних 60. Законопроєкт об'єднує в собі кошти на підтримку Україні, Ізраїлю, Тайваню і на гуманітарну допомогу.

Також президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників негайно проголосувати за законопроєкт. За його словами, виступати проти ухвалення — це грати на руку російському диктатору Володимиру Путіну.