Украина получит грант в 200 млн евро от Франции — на что пойдут средства

Разрушенное здание в Украине в результате обстрела РФ. Фото: icfmichael.com

Украина получит от правительства Франции грант в 200 млн евро. Средства будут направлены на восстановление и модернизацию инфраструктуры, в частности, объектов здравоохранения и сельского хозяйства.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в среду, 14 февраля.

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Грант от Франции

"Одобрен проект Грантового соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины. Грантовым соглашением предусмотрено привлечение грантовых средств правительства Французской Республики в сумме 200 млн евро", — подчеркнул Мельничук.

Он рассказал, что средства будут направлены на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры в таких секторах как:

здравоохранение;

инфраструктура;

энергетика;

сельское хозяйство;

водоснабжение и водоотвод;

переработка отходов;

разминирование;

цифровые технологии.

Пост Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов на поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов при необходимых 60. Законопроект объединяет в себе средства на поддержку Украины, Израиля, Тайваня и на гуманитарную помощь.

Также президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно проголосовать за законопроект. По его словам, выступать против принятия — это играть на руку российскому диктатору Владимиру Путину.