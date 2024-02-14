Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украина получит грант в 200 млн евро от Франции — на что пойдут средства arrow

Украина получит грант в 200 млн евро от Франции — на что пойдут средства

14 февраля 2024 09:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина получит грант в 200 млн евро от Франции — на что пойдут средства
Разрушенное здание в Украине в результате обстрела РФ. Фото: icfmichael.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина получит от правительства Франции грант в 200 млн евро. Средства будут направлены на восстановление и модернизацию инфраструктуры, в частности, объектов здравоохранения и сельского хозяйства.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в среду, 14 февраля.

Читайте также:

Грант от Франции

"Одобрен проект Грантового соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины. Грантовым соглашением предусмотрено привлечение грантовых средств правительства Французской Республики в сумме 200 млн евро", — подчеркнул Мельничук.

Он рассказал, что средства будут направлены на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры в таких секторах как:

  • здравоохранение;
  • инфраструктура;
  • энергетика;
  • сельское хозяйство;
  • водоснабжение и водоотвод;
  • переработка отходов;
  • разминирование;
  • цифровые технологии.
null
Пост Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов на поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов при необходимых 60. Законопроект объединяет в себе средства на поддержку Украины, Израиля, Тайваня и на гуманитарную помощь.

Также президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно проголосовать за законопроект. По его словам, выступать против принятия — это играть на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

Франция
деньги
Украина
Тарас Мельничук
инфраструктура
восстановление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме