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Как изменились взгляды украинцев на победу над РФ— результаты опроса

21 февраля 2024 07:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как изменились взгляды украинцев на победу над РФ— результаты опроса
Толпа на улице. Фото: ukranews.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Социологическая группа Рейтинг провела опрос 10-11 февраля среди украинцев, исследовав динамику общественно-политических настроений населения. Так, заметно, что показатели изменились в отрицательную сторону, однако украинцы безусловно единственные в одном вопросе — победе.

Соответствующее исследование Рейтинг обнародовал на своем сайте в понедельник, 19 февраля.

Что чувствуют граждане, когда думают об Украине

Согласно результатам опроса, 36% украинцев считают, что дела в стране идут в правильном направлении, 46% противоположного мнения. Таким образом, отрицательная оценка преобладает. Интересно, что старшие респонденты настроены более оптимистично.

Среди тройки эмоций, которые появляются у граждан при мысли об Украине, лидирует гордость — 56%, второе место занимает грусть — 39% и на третьей строчке страх — 21%. Исследователи выявили рост отрицательных эмоций и определенное уменьшение оптимизма. Так, в августе 2022 года гордость испытывали 75% украинцев, также на 10% возросло чувство грусти — было 29% и страха — было 11%.

Сколько украинцев уверены в победе

Также 85% опрошенных выразили уверенность в возможности Украины отразить нападение России. Однако в случае прекращения международной поддержки в победе уверены только 19%.

"Общий процент убежденных в победе существенно не изменился, но за полгода снизился процент тех, кто был в этом абсолютно уверен: в июне абсолютная уверенность в победе была у 71% украинцев, сейчас — у 42%. В то же время вырос процент тех, кто не верит в победу (с 3% в июне прошлого года до 15% сейчас)", — говорится в исследовании.

Более 39% граждан считают, что для победы нужно год, этот показатель значительно вырос по сравнению с 25% в июне 2023 года.

Что нужно для победы Украины

"Необходимыми условиями для победы украинцы, в первую очередь, называют увеличение вооружения, во вторую очередь — преодоление коррупции, смену власти, сплоченность общества, помощь партнеров, мобилизацию", — отмечают исследователи.

Также большинство опрошенных украинцев считают маловероятным захват РФ новых территорий.

Напомним, что 20 февраля состоялась годовщина Революции Достоинства на Майдане Независимости в Киеве. Страшные и кровавые события до сих пор отзываются болезненными воспоминаниями. Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, вышли бы они так же на Майдан, как 10 лет назад.

Также мы сообщали, что по состоянию на начало февраля 2024 года большинство украинцев не доверяют телемарафону "Єдині новини". Более критичны к телепроекту жители западных и центральных регионов, а также граждане, которые не доверят Владимиру Зеленскому.

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