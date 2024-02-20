Чи довіряють українці телемарафону "Єдині новини" — опитування

Телемарафон "Єдині новини". Фото: ti-ukraine.org

Станом на початок лютого 2024 року телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, 47% — не довіряють. Більш критичні до телепроєкту мешканці західних та центральних регіонів, а також громадяни, які не довірять Президенту України Володимиру Зеленському.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Наскільки українці довіряють телемарафону "Єдині новини"

Соціологи розповідають, що на початку війни ідея телемарафону "Єдині новини" користувалася широкою підтримкою, однак вже з 2023 року простежується стабільне зниження довіри. Так, у грудні 2023 року 43% довіряли телемарафону не довіряли — 38%. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%. Натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє.

Довіра українців до телемарафону "Єдині новини".

Інфографіка КМІС

Фахівці підмітили, що ті громадяни, які не довіряють чинному президенту Володимиру Зеленському, критичніше ставляться до марафону. Однак і серед тих, хто довіряє главі державі, телемарафону довіряють 48%, не довіряють — 33%.

Довіра телемарафону "Єдині новини" залежно від довіри / недовіри Зеленському. Інфографіка КМІС

"Дещо більш критичні до телемарафону "Єдині новини" мешканці заходу і центру. Разом з цим фактично у всіх регіонах не більше 40% довіряють йому", — розповідають у КМІС.

Довіра телемарафону "Єдині новини" в регіональному вимірі. Інфографіка КМІС

Як проводилось опитування

У КМІС пояснили, що опитування проводилось у період 5-10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитано 1 202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України, крім АР Крим.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, нещодавно The New York Times повідомило, що українці вже втомилися від телемарафону "Єдині новини", бо він показує "надто райдужну картину", приховуючи тривожні події на лінії фронту та ослаблення підтримки України Заходом.

Що не так з телемарафоном у коментарі Новини.LIVE також розповів політолог Валерій Гончарук. За його словами, телепроєкт потребує удосконалення, як мінімум через те, що там часто не транслюють оперативні новини і через це люди втрачають довіру до телебачення в цілому.