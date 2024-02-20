Доверяют ли украинцы телемарафону "Єдині новини" — опрос

Телемарафон "Єдині новини". Фото: ti-ukraine.org

На начало февраля 2024 года телемарафону "Єдині новини" доверяют 36% украинцев, 47% — не доверяют. Более критичны к телепроекту жители западных и центральных регионов, а также граждане, которые не доверят Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Насколько украинцы доверяют телемарафону "Єдині новини"

Социологи рассказывают, что в начале войны идея телемарафона "Єдині новини" пользовалась широкой поддержкой, однако уже с 2023 года наблюдается стабильное понижение доверия. Так, в декабре 2023 года 43% доверяли телемарафону не доверяли — 38%. По состоянию на начало февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36%. Зато до 47% выросла доля тех, кто не доверяет.

Доверие украинцев к телемарафону "Єдині новини".

Инфографика КМИС

Специалисты подметили, что те граждане, которые не доверяют действующему президенту Владимиру Зеленскому, более критически относятся к марафону. Однако и среди доверяющих главе государству телемарафону доверяют 48%, не доверяют — 33%.

Доверие к телемарафону "Єдині новини" в зависимости от доверия/недоверия Зеленскому. Инфографика КМИС

"Несколько более критичны к телемарафону жители Запада и Центра. Вместе с этим фактически во всех регионах не более 40% доверяют ему", — рассказывают в КМИС.

Доверие к телемарафону "Єдині новини" в региональном измерении. Инфографика КМИС

Как проводился опрос

В КМИС объяснили, что опрос проводился в период 5-10 февраля 2024 методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 1 202 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме АР Крым.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, недавно The New York Times сообщило, что украинцы уже устали от телемарафона "Єдині новини", потому что он показывает "слишком радужную картину", скрывая тревожные события на линии фронта и ослабление поддержки Украины Западом.

Что не так с телемарафоном в комментарии Новини. LIVE также рассказал политолог Валерий Гончарук. По его словам, телепроект нуждается в усовершенствовании, как минимум из-за того, что там часто не транслируют оперативные новости и поэтому люди теряют доверие к телевидению в целом.