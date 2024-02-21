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Як змінилися погляди українців на перемогу над РФ— результати опитування

21 лютого 2024 07:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як змінилися погляди українців на перемогу над РФ— результати опитування
Натовп на вулиці. Фото: ukranews.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Соціологічна група Рейтинг провела опитування упродовж 10-11 лютого серед українців, дослідивши динаміку суспільно-політичних настроїв населення. Так, помітно, що показники змінилися в негативний бік, однак українці беззаперечно єдині в одному питання — перемозі. 

Відповідне дослідження Рейтинг оприлюднила на своєму сайті в понеділок, 19 лютого.

Що відчуваються громадяни, коли думають про Україну

Згідно з результатами опитування, 36% українців вважають, що справи в країні йдуть в правильному напрямку, натомість 46% протилежної думки. Таким чином негативна оцінка переважає. Цікаво, що старші респонденти налаштовані більш оптимістично.

Серед трійки емоцій, які з'являються в громадян при думці про Україну лідирує гордість — 56%, друге місце посідає сум — 39% і на третій сходинці страх — 21%. Дослідники виявили зростання негативних емоцій і певне зменшення оптимізму. Так, в серпні 2022 року гордість відчували 75% українців, також на 10% зросло відчуття суму — було 29% і страху — було 11%. 

Скільки українців впевнені в перемозі

Також 85% опитаних висловили впевненість у змозі України відбити напад Росії. Однак у випадку припинення міжнародної підтримки в перемозі впевнені лише 19%.

"Загальний відсоток переконаних у перемозі суттєво не змінився, але за пів року знизився відсоток тих, хто був у цьому абсолютно впевнений: у червні абсолютна певність щодо перемоги була у 71% українців, наразі — у 42%. Водночас зріс відсоток тих, хто не вірить в перемогу (з 3% у червні минулого року до 15% зараз)", — йдеться в дослідженні.

Щобільше, 39% громадян вважають, що для перемоги треба рік, цей показник значно зріс порівняно з 25% у червні 2023 року.

Що потрібно для перемоги України

"Необхідними умовами для перемоги українці, в першу чергу, називають збільшення озброєння, в другу чергу — подолання корупції, зміну влади, згуртованість суспільства, допомогу партнерів, мобілізацію", — зазначають дослідники.

Також більшість опитаних українців вважають малоймовірним захоплення РФ нових територій.

Нагадаємо, що 20 лютого відбулася річниця Революції Гідності на Майдані Незалежності в Києві. Страшні та криваві події ще досі відгукуються болючими спогадами. Новини.LIVE запитали людей на вулицях Львова, чи вийшли б вони так само на Майдан, як 10 років тому.

Також ми повідомляли, що станом на початок лютого 2024 року більшість українців не довіряють телемарафону "Єдині новини". Більш критичні до телепроєкту мешканці західних та центральних регіонів, а також громадяни, які не довірять Володимиру Зеленському.

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