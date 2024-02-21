Як змінилися погляди українців на перемогу над РФ— результати опитування

Натовп на вулиці. Фото: ukranews.com

Соціологічна група Рейтинг провела опитування упродовж 10-11 лютого серед українців, дослідивши динаміку суспільно-політичних настроїв населення. Так, помітно, що показники змінилися в негативний бік, однак українці беззаперечно єдині в одному питання — перемозі.

Відповідне дослідження Рейтинг оприлюднила на своєму сайті в понеділок, 19 лютого.

Що відчуваються громадяни, коли думають про Україну

Згідно з результатами опитування, 36% українців вважають, що справи в країні йдуть в правильному напрямку, натомість 46% протилежної думки. Таким чином негативна оцінка переважає. Цікаво, що старші респонденти налаштовані більш оптимістично.

Серед трійки емоцій, які з'являються в громадян при думці про Україну лідирує гордість — 56%, друге місце посідає сум — 39% і на третій сходинці страх — 21%. Дослідники виявили зростання негативних емоцій і певне зменшення оптимізму. Так, в серпні 2022 року гордість відчували 75% українців, також на 10% зросло відчуття суму — було 29% і страху — було 11%.

Скільки українців впевнені в перемозі

Також 85% опитаних висловили впевненість у змозі України відбити напад Росії. Однак у випадку припинення міжнародної підтримки в перемозі впевнені лише 19%.

"Загальний відсоток переконаних у перемозі суттєво не змінився, але за пів року знизився відсоток тих, хто був у цьому абсолютно впевнений: у червні абсолютна певність щодо перемоги була у 71% українців, наразі — у 42%. Водночас зріс відсоток тих, хто не вірить в перемогу (з 3% у червні минулого року до 15% зараз)", — йдеться в дослідженні.

Щобільше, 39% громадян вважають, що для перемоги треба рік, цей показник значно зріс порівняно з 25% у червні 2023 року.

Що потрібно для перемоги України

"Необхідними умовами для перемоги українці, в першу чергу, називають збільшення озброєння, в другу чергу — подолання корупції, зміну влади, згуртованість суспільства, допомогу партнерів, мобілізацію", — зазначають дослідники.

Також більшість опитаних українців вважають малоймовірним захоплення РФ нових територій.

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