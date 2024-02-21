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Скільки українських біженців хочуть повернутися додому — результати дослідження ООН

21 лютого 2024 19:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Скільки українських біженців хочуть повернутися додому — результати дослідження ООН
Українські біженці. Ілюстративне фото: sud.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Більша частина українських біженців хочуть повернутися до Батьківщини. Частка громадян, що покинули Україну та хочуть повернутися становить 65%, а внутрішньо переселених осіб — 72%. Головним фактором, що перешкоджає поверненню додому, українці за кордоном називають безпекову ситуацію в країні, а також відсутність житла.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на результати дослідження Агентства ООН у справах біженців.

Понад 60% біженців хочуть повернутися в Україну

За даними дослідження ООН, кількість біженців, що хочуть повернутися в Україну зменшилася порівняно з минулим роком з 77% до 65%. Кількість тих, хто не ще не визначився з країною майбутнього проживання становить 24%, а минулому році це було 18%. Також з 5% до 11% зросло українців, які не мають надії повернутися додому. Такий же показник і тих біженців, які не сподіваються на переїзд до України.

Основною причиною, що заважає повернутися в Україну, опитані назвали небезпеку та війну в державі. Також дехто вказував про брак фінансів для життя в Україні та відсутність власного житла. Однак 55% біженців, які вже повернулися до Батьківщини зазначили, що в країні зросла кількість вакансії та можливостей працевлаштуватися.

Майже 59% переселенців кажуть, що повернуться в Україну, якщо ситуація з роботою та правовим статусом в країнах їх тимчасового проживання ускладниться.

Загальна кількість українських біженців за кордоном

Загалом через бойові дії на території України 40% громадян потребують гуманітарної допомоги та захисту. Наразі число осіб, що покинули Україну становить 6,5 млн, близько 3,7 мільйона людей є вимушеними переселенцями. Половина від усіх біженців вказали, що час від часу відвідують родичів в Україні і тому перетинають кордон на певний час.

В опитуванні ООН взяло участь 9900 біженців з України, внутрішньо переміщених осіб і репатріантів у державі та за її межами.

Нагадаємо, уряд Словаччини продовжив термін дії тимчасового притулку для українських біженців до 4 березня 2025 року. Таке ж рішення узгодив і польський уряд, однак захист для біженців в країні продовжили до 30 червня 2024 року.

Уряд Великої Британії з 19 лютого припинив програму допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme), які тікали від війни. Ця програма надавала українцям право на проживання й роботу у країні.

війна
ООН
Україна
біженці
опитування
дослідження

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