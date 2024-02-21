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Сколько украинских беженцев хотят вернуться домой — результаты исследования ООН

21 февраля 2024 19:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Сколько украинских беженцев хотят вернуться домой — результаты исследования ООН
Украинские беженцы. Иллюстративное фото: sud.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Большинство украинских беженцев хотят вернуться в Родину. Доля граждан, покинувших Украину и желающих вернуться, составляет 65%, а внутренне переселенных лиц — 72%. Главным фактором, препятствующим возвращению домой, украинцы за рубежом называют ситуацию в стране, а также отсутствие жилья.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на результаты исследования Агентства ООН по делам беженцев.

Более 60% беженцев хотят вернуться в Украину

По данным исследования ООН, количество беженцев, желающих вернуться в Украину, уменьшилось по сравнению с прошлым годом с 77% до 65%. Количество тех, кто еще не определился со страной будущего проживания составляет 24%, а в прошлом году это было 18%. Также с 5% до 11% выросло украинцев, у которых нет надежды вернуться домой. Такой же показатель и у тех беженцев, которые не надеются на переезд в Украину.

Основной причиной, мешающей вернуться в Украину, опрошенные назвали опасность и войну в государстве. Также некоторые указывали на нехватку финансов для жизни в Украине и отсутствие собственного жилья. Однако 55% вернувшихся на Родину беженцев отметили, что в стране возросло количество вакансий и возможностей трудоустроиться.

Около 59% переселенцев говорят, что вернутся в Украину, если ситуация с работой и правовым статусом в странах их временного проживания усложнится.

Общее количество украинских беженцев за границей

В целом из-за боевых действий на территории Украины 40% граждан нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Сейчас число покинувших Украину составляет 6,5 млн, около 3,7 миллиона человек являются вынужденными переселенцами. Половина всех беженцев указали, что время от времени посещают родственников в Украине и поэтому пересекают границу на время.

В опросе ООН приняли участие 9900 беженцев из Украины, внутренне перемещенных лиц и репатриантов в государстве и за его пределами.

Напомним, правительство Словакии продлило срок действия временного приюта для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Такое же решение согласовало и польское правительство, но защиту для беженцев в стране продлили до 30 июня 2024 года.

Правительство Великобритании с 19 февраля приостановило программу помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme), бежавшим от войны. Эта программа давала украинцам право на проживание и работу в стране.

война
ООН
Украина
беженцы
опрос
исследование

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