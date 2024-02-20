У Британії закрили одну з програм для українських біженців

Українські біженці. Фото: Petr David Josek / AP Photo

Уряд Великої Британії з 19 лютого припинив програму допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme), які тікали від війни. Ця програма давала українцям, які мають родичів у Великій Британії, трирічне право на проживання й роботу у країні.

Відповідне рішення опубліковане на сайті британського уряду.

Програми для біженців у Британії

"Українська сімейна програма" закрилася о 15:00 19 лютого 2024 року. Подати заявку на участь у цій програмі більше неможливо", — йдеться у повідомленні уряду.

Як відомо, це одна із двох програм, яка дозволяла українським біженцям легально перебувати на території Королівства, які мають там родичів, упродовж трьох років.

Однак українцям пропонують альтернативу. Після завершення Ukraine Family Scheme її учасникам дається можливість податись на програму Homes for Ukraine, в межах якої британці приймають у себе українців в обмін на державну підтримку.

Термін дії візи Ukraine Family Scheme закінчиться в березні 2025 року. До того часу потрібно знайти альтернативний варіант легального перебування у Сполучному Королівстві.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни понад 283 тисячі українців отримали або продовжили дозвіл на перебування у Великій Британії.

Нагадаємо, у 2024 році уряд Швеції має намір суттєво розширити підтримку біженців з України. Планують надати номер соціального страхування з доступом до багатьох послуг та значне підвищення матеріальної допомоги.

Також ми писали, що уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців на рік. Відповідно до рішення Європейської комісії, вони зможуть перебувати в країні до березня 2025 року.